Захарова рассказала о сотрудничестве "России сегодня" с африканскими СМИ
Захарова отметила расширение партнерства "России сегодня" с африканскими СМИ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила расширение партнерства медиагруппы "Россия сегодня" с африканскими средствами массовой информации.
"Важно продолжать укреплять контакты между представителями российских и африканских СМИ. Работа эта ведется, это не значит, что ее нужно только начинать. Она ведется… "Россия сегодня" продолжает расширять партнерскую сеть в регионе. В прошлом году подписаны соглашение о сотрудничестве с информационным агентством Намибии, меморандум о взаимопонимании с информационным агентством Камеруна", - сказала Захарова на круглом столе "Информационный мост: Россия - Африка" в Госдуме РФ.
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Она добавила, что продолжается и сотрудничество в области повышения квалификации журналистов.
"Продолжается взаимодействие в сфере повышения квалификации журналистов и профильных специалистов по линии образовательного проекта SputnikPro. Это и лекции, и мастер-классы", - подчеркнула Захарова
В феврале генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что редакционные центры международного информационного агентства и радио Sputnik откроются в ЮАР и, вероятно, в Танзании. Он также отмечал, что Sputnik уже активно работает на африканском континенте. По его словам, СМИ вещает на английском и французском в Нигерии, Ботсване, Камеруне, Мали, Гвинее, Замбии.
Африканское направление – один из приоритетов развития Sputnik в последние годы. В настоящее время радиопрограммы Sputnik Африка на французском и английском выходят в эфир в Нигерии, Камеруне, Нигере, Мали, Гвинее, Ботсване, Малави, Замбии. Sputnik Африка — член Африканского вещательного союза и недавно стал лауреатом медиаконкурса этого Союза в номинации "лучший радиоподкаст об Африке". В радиоэфирах Sputnik Африка регулярно выходят эксклюзивные интервью с президентами, министрами и другими политическими и общественными деятелями стран африканского континента.
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