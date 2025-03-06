https://ria.ru/20250306/rossija-2003376429.html

Захарова рассказала о сотрудничестве "России сегодня" с африканскими СМИ

Захарова рассказала о сотрудничестве "России сегодня" с африканскими СМИ - РИА Новости, 06.03.2025

Захарова рассказала о сотрудничестве "России сегодня" с африканскими СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила расширение партнерства медиагруппы "Россия сегодня" с африканскими средствами массовой информации. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T12:32:00+03:00

2025-03-06T12:32:00+03:00

2025-03-06T12:32:00+03:00

россия

нигерия

ботсвана

мария захарова

дмитрий киселев

госдума рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148973/84/1489738446_0:102:2824:1691_1920x0_80_0_0_17b03d2024e95a669dc5a3ddfa591a83.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила расширение партнерства медиагруппы "Россия сегодня" с африканскими средствами массовой информации. "Важно продолжать укреплять контакты между представителями российских и африканских СМИ. Работа эта ведется, это не значит, что ее нужно только начинать. Она ведется… "Россия сегодня" продолжает расширять партнерскую сеть в регионе. В прошлом году подписаны соглашение о сотрудничестве с информационным агентством Намибии, меморандум о взаимопонимании с информационным агентством Камеруна", - сказала Захарова на круглом столе "Информационный мост: Россия - Африка" в Госдуме РФ. Она добавила, что продолжается и сотрудничество в области повышения квалификации журналистов. "Продолжается взаимодействие в сфере повышения квалификации журналистов и профильных специалистов по линии образовательного проекта SputnikPro. Это и лекции, и мастер-классы", - подчеркнула Захарова В феврале генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что редакционные центры международного информационного агентства и радио Sputnik откроются в ЮАР и, вероятно, в Танзании. Он также отмечал, что Sputnik уже активно работает на африканском континенте. По его словам, СМИ вещает на английском и французском в Нигерии, Ботсване, Камеруне, Мали, Гвинее, Замбии. Африканское направление – один из приоритетов развития Sputnik в последние годы. В настоящее время радиопрограммы Sputnik Африка на французском и английском выходят в эфир в Нигерии, Камеруне, Нигере, Мали, Гвинее, Ботсване, Малави, Замбии. Sputnik Африка — член Африканского вещательного союза и недавно стал лауреатом медиаконкурса этого Союза в номинации "лучший радиоподкаст об Африке". В радиоэфирах Sputnik Африка регулярно выходят эксклюзивные интервью с президентами, министрами и другими политическими и общественными деятелями стран африканского континента.

https://ria.ru/20241014/media-1978014842.html

https://ria.ru/20250222/informatsiya-2000951009.html

россия

нигерия

ботсвана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, нигерия, ботсвана, мария захарова, дмитрий киселев, госдума рф, в мире