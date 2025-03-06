https://ria.ru/20250306/roskachestvo-2003335418.html

Роскачество назвало лучшие розовые российские вина в преддверии 8 марта

Роскачество назвало лучшие розовые российские вина в преддверии 8 марта - РИА Новости, 06.03.2025

Роскачество назвало лучшие розовые российские вина в преддверии 8 марта

Эксперты "Винного гида России" объявили лидеров среди розовых отечественных вин 2025 года: лучшим среди сухих стало "Розе" от "Усадьбы Дивноморское", среди... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T07:46:00+03:00

2025-03-06T07:46:00+03:00

2025-03-06T07:46:00+03:00

роскачество

ставропольский край

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Эксперты "Винного гида России" объявили лидеров среди розовых отечественных вин 2025 года: лучшим среди сухих стало "Розе" от "Усадьбы Дивноморское", среди полусухих вин - "Розе" проекта "Винодельня Романов", сообщили РИА Новости в Роскачестве. "В 2025 году рейтинг пополнился 67 образцами от 51 торговой марки, что стало одним из самых масштабных исследований этой категории за всю историю. Лучшим сухим розовым вином объявлено "Розе" от "Усадьбы Дивноморское", полусухим стало "Розе" "Винодельни Романов". Среди фермерских сухих разовых вин лидером признали "Пино Нуар" от Ferrum Winery (Ставропольский край)", - рассказали в Роскачестве. Также там уточнили, что было выявлено 24 сорта винограда, используемых в производстве розового вина - от классических пино-нуар и каберне совиньон до редких автохтонов вроде крымской кефесии. Более 86% исследованных вин получили 78 баллов и выше по 100-балльной шкале, а 65% образцов превысили 81 балл. "Розовые вина сегодня занимают более 6% в общем объеме продаж российского вина и продолжают уверенно завоевывать свое место на рынке", - отметили в Роскачестве. "Виноделы стараются работать с розовыми винами не только в конфетно-букетной стилистике, но и делать розовые вина более сложными, комбинируя самые неожиданные сорта и даже с частичным использованием дубовой бочки", - отметила руководитель "Винного гида России", директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева. "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роскачество, ставропольский край, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)