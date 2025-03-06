https://ria.ru/20250306/razgovor-2003436677.html
Фон дер Ляйен и Кошта разговаривали на публике, прикрыв рты руками
Фон дер Ляйен и Кошта разговаривали на публике, прикрыв рты руками - РИА Новости, 06.03.2025
Фон дер Ляйен и Кошта разговаривали на публике, прикрыв рты руками
Главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта в преддверии саммита ЕС в Брюсселе провели на публике разговор, прикрыв рты руками. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:40:00+03:00
2025-03-06T16:40:00+03:00
2025-03-06T16:40:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта в преддверии саммита ЕС в Брюсселе провели на публике разговор, прикрыв рты руками. На видеозаписях с места проведения саммита можно увидеть, как чиновники переговариваются с прикрытыми ртами. Издание Euractiv предположило, что таким образом они хотели избежать чтения по губам со стороны сотрудников СМИ. В четверг в Брюсселе пройдет внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона. Ранее западные СМИ сообщали, что на внеочередном саммите лидеры ЕС обсудят источники финансирования европейской обороны.
https://ria.ru/20250306/kiev-2003410676.html
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В мире, Брюссель, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Евросоюз, Еврокомиссия, Бельгия, США
Фон дер Ляйен и Кошта разговаривали на публике, прикрыв рты руками
Фон дер Ляйен и Кошта в преддверии саммита ЕС разговаривали, прикрыв рты руками