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Фон дер Ляйен и Кошта разговаривали на публике, прикрыв рты руками - РИА Новости, 06.03.2025
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16:40 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/razgovor-2003436677.html
Фон дер Ляйен и Кошта разговаривали на публике, прикрыв рты руками
Фон дер Ляйен и Кошта разговаривали на публике, прикрыв рты руками - РИА Новости, 06.03.2025
Фон дер Ляйен и Кошта разговаривали на публике, прикрыв рты руками
Главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта в преддверии саммита ЕС в Брюсселе провели на публике разговор, прикрыв рты руками. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:40:00+03:00
2025-03-06T16:40:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта в преддверии саммита ЕС в Брюсселе провели на публике разговор, прикрыв рты руками. На видеозаписях с места проведения саммита можно увидеть, как чиновники переговариваются с прикрытыми ртами. Издание Euractiv предположило, что таким образом они хотели избежать чтения по губам со стороны сотрудников СМИ. В четверг в Брюсселе пройдет внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона. Ранее западные СМИ сообщали, что на внеочередном саммите лидеры ЕС обсудят источники финансирования европейской обороны.
https://ria.ru/20250306/kiev-2003410676.html
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в мире, брюссель, украина, киев, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, евросоюз, еврокомиссия, бельгия, сша
В мире, Брюссель, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Евросоюз, Еврокомиссия, Бельгия, США
Фон дер Ляйен и Кошта разговаривали на публике, прикрыв рты руками

Фон дер Ляйен и Кошта в преддверии саммита ЕС разговаривали, прикрыв рты руками

© AP Photo / Omar HavanaГлава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Omar Havana
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта в преддверии саммита ЕС в Брюсселе провели на публике разговор, прикрыв рты руками.
На видеозаписях с места проведения саммита можно увидеть, как чиновники переговариваются с прикрытыми ртами.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Фон дер Ляйен рассказала о плане по перевооружению ЕС
Вчера, 14:52
Издание Euractiv предположило, что таким образом они хотели избежать чтения по губам со стороны сотрудников СМИ.
В четверг в Брюсселе пройдет внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона. Ранее западные СМИ сообщали, что на внеочередном саммите лидеры ЕС обсудят источники финансирования европейской обороны.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
"Шипованная свинья". Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен об Украине
Вчера, 15:51
 
В миреБрюссельУкраинаКиевУрсула фон дер ЛяйенАнтониу КоштаЕвросоюзЕврокомиссияБельгияСША
 
 
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