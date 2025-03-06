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Путин и Токаев обсудили совместные проекты в энергетике
Путин и Токаев обсудили совместные проекты в энергетике - РИА Новости, 06.03.2025
Путин и Токаев обсудили совместные проекты в энергетике
Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили совместные проекты в торгово-экономической и энергетической РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:19:00+03:00
2025-03-06T16:19:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили совместные проекты в торгово-экономической и энергетической сферах, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах", — указано в материале.В Кремле отметили, что осуществление проектов проходит в русле договоренностей, достигнутых во время государственного визита Путина в Казахстан в ноябре 2024 года.Как, в свою очередь, сообщила пресс-служба Токаева, главы государств подчеркнули успешную реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.Путин и Токаев отметили динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества.
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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Путин и Токаев обсудили совместные проекты в энергетике
Путин и Токаев обсудили проекты в торгово-экономической и энергетической сферах