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Путин и Токаев обсудили совместные проекты в энергетике - РИА Новости, 06.03.2025
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16:19 06.03.2025 (обновлено: 16:45 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/putin-2003429669.html
Путин и Токаев обсудили совместные проекты в энергетике
Путин и Токаев обсудили совместные проекты в энергетике - РИА Новости, 06.03.2025
Путин и Токаев обсудили совместные проекты в энергетике
Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили совместные проекты в торгово-экономической и энергетической РИА Новости, 06.03.2025
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владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили совместные проекты в торгово-экономической и энергетической сферах, сообщила пресс-служба Кремля.&quot;Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах&quot;, — указано в материале.В Кремле отметили, что осуществление проектов проходит в русле договоренностей, достигнутых во время государственного визита Путина в Казахстан в ноябре 2024 года.Как, в свою очередь, сообщила пресс-служба Токаева, главы государств подчеркнули успешную реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.Путин и Токаев отметили динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества.
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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Путин и Токаев обсудили совместные проекты в энергетике

Путин и Токаев обсудили проекты в торгово-экономической и энергетической сферах

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили совместные проекты в торгово-экономической и энергетической сферах, сообщила пресс-служба Кремля.
«

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах", — указано в материале.

В Кремле отметили, что осуществление проектов проходит в русле договоренностей, достигнутых во время государственного визита Путина в Казахстан в ноябре 2024 года.
Как, в свою очередь, сообщила пресс-служба Токаева, главы государств подчеркнули успешную реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.
Путин и Токаев отметили динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества.
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