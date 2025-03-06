https://ria.ru/20250306/putin-2003429669.html

Путин и Токаев обсудили совместные проекты в энергетике

Путин и Токаев обсудили совместные проекты в энергетике - РИА Новости, 06.03.2025

Путин и Токаев обсудили совместные проекты в энергетике

Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили совместные проекты в торгово-экономической и энергетической РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:19:00+03:00

2025-03-06T16:19:00+03:00

2025-03-06T16:45:00+03:00

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили совместные проекты в торгово-экономической и энергетической сферах, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах", — указано в материале.В Кремле отметили, что осуществление проектов проходит в русле договоренностей, достигнутых во время государственного визита Путина в Казахстан в ноябре 2024 года.Как, в свою очередь, сообщила пресс-служба Токаева, главы государств подчеркнули успешную реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.Путин и Токаев отметили динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества.

https://ria.ru/20250213/tokaev-1999100427.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире