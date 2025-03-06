https://ria.ru/20250306/podozrevaemyj-2003369944.html

Подозреваемый в убийстве актера Ткача частично признал вину

Подозреваемый в убийстве актера Ткача частично признал вину - РИА Новости, 06.03.2025

Подозреваемый в убийстве актера Ткача частично признал вину

В ходе судебного процесса в Баку подозреваемый в убийстве актера Азербайджанского академического русского драмтеатра Иосифа Ткача и его жены гражданин... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T12:02:00+03:00

2025-03-06T12:02:00+03:00

2025-03-06T21:29:00+03:00

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азербайджан

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БАКУ, 6 мар — РИА Новости. В ходе судебного процесса в Баку подозреваемый в убийстве актера Азербайджанского академического русского драмтеатра Иосифа Ткача и его жены гражданин Азербайджана Ислам Хадыев частично признался в содеянном преступлении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Судебный процесс над подозреваемым в убийстве Иосифа Ткача и его жены проходит в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Об убийстве супругов в их квартире в Баку МВД Азербайджана сообщило 22 октября 2024 года. По горячим следам полиция задержала подозреваемого в преступлении Ислама Хадыева. В ходе судебного процесса прокурор озвучил обвинительный акт против Хадыева. После судья Азер Тагиев обратился к подозреваемому с вопросом, признает ли он себя виновным по данным обвинениям. Хадыев признался, что убил Иосифа Ткача и его жену, но не совершил ограбления, как следует из материалов обвинительного акта. В обвинительном акте указано, что Хадыев, совершив убийство Ткача и его супруги с особой жестокостью, украл из дома 500 манатов (почти 300 долларов). Иосиф Ткач — бывший актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Снимался также в нескольких кинопроектах, в частности в российском сериале "Граф Крестовский". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил организовать взаимодействие между российскими следователями и азербайджанскими коллегами в связи с расследованием убийства актера.

https://ria.ru/20250306/ubijstvo-2003336375.html

https://ria.ru/20241010/talkov-1977316280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

баку, азербайджан, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), в мире