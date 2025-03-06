Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в убийстве актера Ткача частично признал вину - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 06.03.2025 (обновлено: 21:29 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/podozrevaemyj-2003369944.html
Подозреваемый в убийстве актера Ткача частично признал вину
Подозреваемый в убийстве актера Ткача частично признал вину - РИА Новости, 06.03.2025
Подозреваемый в убийстве актера Ткача частично признал вину
В ходе судебного процесса в Баку подозреваемый в убийстве актера Азербайджанского академического русского драмтеатра Иосифа Ткача и его жены гражданин... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:02:00+03:00
2025-03-06T21:29:00+03:00
баку
азербайджан
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003383876_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a995b4ceb61fee6fc11be89ffb541d90.jpg
БАКУ, 6 мар — РИА Новости. В ходе судебного процесса в Баку подозреваемый в убийстве актера Азербайджанского академического русского драмтеатра Иосифа Ткача и его жены гражданин Азербайджана Ислам Хадыев частично признался в содеянном преступлении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Судебный процесс над подозреваемым в убийстве Иосифа Ткача и его жены проходит в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Об убийстве супругов в их квартире в Баку МВД Азербайджана сообщило 22 октября 2024 года. По горячим следам полиция задержала подозреваемого в преступлении Ислама Хадыева. В ходе судебного процесса прокурор озвучил обвинительный акт против Хадыева. После судья Азер Тагиев обратился к подозреваемому с вопросом, признает ли он себя виновным по данным обвинениям. Хадыев признался, что убил Иосифа Ткача и его жену, но не совершил ограбления, как следует из материалов обвинительного акта. В обвинительном акте указано, что Хадыев, совершив убийство Ткача и его супруги с особой жестокостью, украл из дома 500 манатов (почти 300 долларов). Иосиф Ткач — бывший актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Снимался также в нескольких кинопроектах, в частности в российском сериале "Граф Крестовский". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил организовать взаимодействие между российскими следователями и азербайджанскими коллегами в связи с расследованием убийства актера.
https://ria.ru/20250306/ubijstvo-2003336375.html
https://ria.ru/20241010/talkov-1977316280.html
баку
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003383876_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1c855d34c90c63fd3d88ba23c2250092.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
баку, азербайджан, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Баку, Азербайджан, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Подозреваемый в убийстве актера Ткача частично признал вину

Подозреваемый в убийстве актера Ткача и его жены частично признал вину

© РИА НовостиСуд над подозреваемым в убийстве актера Азербайджанского академического русского драмтеатра Иосифа Ткача Исламом Хадыевым в Баку
Суд над подозреваемым в убийстве актера Азербайджанского академического русского драмтеатра Иосифа Ткача Исламом Хадыевым в Баку - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости
Суд над подозреваемым в убийстве актера Азербайджанского академического русского драмтеатра Иосифа Ткача Исламом Хадыевым в Баку
Читать ria.ru в
Дзен
БАКУ, 6 мар — РИА Новости. В ходе судебного процесса в Баку подозреваемый в убийстве актера Азербайджанского академического русского драмтеатра Иосифа Ткача и его жены гражданин Азербайджана Ислам Хадыев частично признался в содеянном преступлении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судебный процесс над подозреваемым в убийстве Иосифа Ткача и его жены проходит в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Об убийстве супругов в их квартире в Баку МВД Азербайджана сообщило 22 октября 2024 года. По горячим следам полиция задержала подозреваемого в преступлении Ислама Хадыева.
Работа СК РФ на месте убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Подозреваемого в убийстве главы района на Алтае перевезли в Барнаул
Вчера, 08:12
В ходе судебного процесса прокурор озвучил обвинительный акт против Хадыева. После судья Азер Тагиев обратился к подозреваемому с вопросом, признает ли он себя виновным по данным обвинениям. Хадыев признался, что убил Иосифа Ткача и его жену, но не совершил ограбления, как следует из материалов обвинительного акта.
В обвинительном акте указано, что Хадыев, совершив убийство Ткача и его супруги с особой жестокостью, украл из дома 500 манатов (почти 300 долларов).
Иосиф Ткач — бывший актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Снимался также в нескольких кинопроектах, в частности в российском сериале "Граф Крестовский". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил организовать взаимодействие между российскими следователями и азербайджанскими коллегами в связи с расследованием убийства актера.
Могила артиста Игоря Талькова на Ваганьковском кладбище - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
СМИ: сотрудники СК допросили обвиняемого в убийстве Талькова в Израиле
10 октября 2024, 04:50
 
БакуАзербайджанРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала