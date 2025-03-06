Подозреваемый в убийстве актера Ткача частично признал вину
Подозреваемый в убийстве актера Ткача и его жены частично признал вину
© РИА НовостиСуд над подозреваемым в убийстве актера Азербайджанского академического русского драмтеатра Иосифа Ткача Исламом Хадыевым в Баку
Суд над подозреваемым в убийстве актера Азербайджанского академического русского драмтеатра Иосифа Ткача Исламом Хадыевым в Баку
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БАКУ, 6 мар — РИА Новости. В ходе судебного процесса в Баку подозреваемый в убийстве актера Азербайджанского академического русского драмтеатра Иосифа Ткача и его жены гражданин Азербайджана Ислам Хадыев частично признался в содеянном преступлении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судебный процесс над подозреваемым в убийстве Иосифа Ткача и его жены проходит в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Об убийстве супругов в их квартире в Баку МВД Азербайджана сообщило 22 октября 2024 года. По горячим следам полиция задержала подозреваемого в преступлении Ислама Хадыева.
В ходе судебного процесса прокурор озвучил обвинительный акт против Хадыева. После судья Азер Тагиев обратился к подозреваемому с вопросом, признает ли он себя виновным по данным обвинениям. Хадыев признался, что убил Иосифа Ткача и его жену, но не совершил ограбления, как следует из материалов обвинительного акта.
В обвинительном акте указано, что Хадыев, совершив убийство Ткача и его супруги с особой жестокостью, украл из дома 500 манатов (почти 300 долларов).
Иосиф Ткач — бывший актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Снимался также в нескольких кинопроектах, в частности в российском сериале "Граф Крестовский". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил организовать взаимодействие между российскими следователями и азербайджанскими коллегами в связи с расследованием убийства актера.
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