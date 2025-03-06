https://ria.ru/20250306/peremirie-2003326106.html

"В ближайшее время": в Раде анонсировали подписание перемирия с Россией

"В ближайшее время": в Раде анонсировали подписание перемирия с Россией - РИА Новости, 06.03.2025

"В ближайшее время": в Раде анонсировали подписание перемирия с Россией

Владимир Зеленский в ближайшее время может поехать в США, чтобы подписать перемирие, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Украины... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T04:53:00+03:00

2025-03-06T04:53:00+03:00

2025-03-06T04:53:00+03:00

в мире

россия

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александр дубинский

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в ближайшее время может поехать в США, чтобы подписать перемирие, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Что придется подписать? Я убежден, что перемирие, причем, в самое ближайшее время", — считает он.По мнению парламентария, перемирие будет подписано на условиях России, а не на требованиях Франции и Британии, которые выгодны только Киеву.При этом, продолжил украинский политик, в этот раз Трамп может лично и не встречаться с Зеленским, а отправить к нему министра финансов Скота Бессента или, в лучшем случае, вице-президента Джей-Ди Вэнса, которые проконтролируют соблюдение главой киевского режима всех инструкций.В среду по московскому времени Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Зеленского с заверением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров позднее заявил, что ни одного письма не было и Трамп говорил о посте главы киевского режима в соцсети.Зеленский 4 марта опубликовал в социальной сети Х сообщение, в котором попытался извиниться после перепалки с президентом США в Белом доме 28 февраля, отметив, что сожалеет о случившемся и согласен на переговоры как можно скорее.

https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2003303505.html

https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003322358.html

https://ria.ru/20250306/tramp-2003314232.html

россия

сша

украина

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в мире, россия, сша, украина, александр дубинский, владимир зеленский