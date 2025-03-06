Вице-губернатор Петербурга прокомментировал слухи об участии Маска в ПМЭФ
Вице-губернатор Линченко: Петербург всегда готов к диалогу и открыт для развития
© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко прокомментировал вопрос про слухи о возможном участии американского предпринимателя Илона Маска в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отметив, что Северная столица всегда готова к диалогу и открыта для развития.
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"Мы всегда были в авангарде инвестиционного процесса и флагманом проведения такого знаменитого Петербургского экономического форума. Поэтому и петербургский, потому что, помните еще с трехсотлетия (Санкт-Петербурга) лозунг был - "Все флаги в гости к нам". То есть, поэтому мы всегда открыты к диалогу. Мы всегда открыты для развития любимого города. Обращаем всегда внимание любого инвестора, что с пиететом надо относиться к нашему историческому наследию... Но мы смотрим в будущее, мы строим мегаполис 21-го века", - сказал он в ходе прямой линии в эфире Телеканала "Санкт-Петербург", отвечая на вопрос, поступивший от жителя, про слухи о возможном приезде Илона Маска на ПМЭФ.
Линченко напомнил, что Петербург по итогам ПМЭФ-2024 подписал инвестиционные соглашения на общую сумму более 1,2 триллиона рублей.
"И я уверен, что в последующие годы мы не ударим в грязь лицом. Нам есть что предложить инвесторам по прозрачным механизмам, по прозрачным критериям принятия решений, а главное – воплощение этих решений в жизнь. Мы это доказали, в том числе уже реализованными инвестпроектами", - сказал вице-губернатор.
Ранее сообщалось, что Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 18 по 21 июня.
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