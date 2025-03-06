https://ria.ru/20250306/mart-2003359913.html

Минсельхоз рассказал о ситуации с обеспечением российского рынка цветами

Минсельхоз рассказал о ситуации с обеспечением российского рынка цветами - РИА Новости, 06.03.2025

Минсельхоз рассказал о ситуации с обеспечением российского рынка цветами

Российский рынок в полном объеме обеспечен цветами, в том числе и перед Международным женским днем, сообщили в Минсельхозе. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T11:09:00+03:00

2025-03-06T11:09:00+03:00

2025-03-06T11:09:00+03:00

экономика

россия

калужская область

краснодарский край

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российский рынок в полном объеме обеспечен цветами, в том числе и перед Международным женским днем, сообщили в Минсельхозе. В министерстве отметили, что по данным Росстата, в 2023 году в организованном секторе было произведено 393,5 миллиона штук срезанных цветов и цветочных бутонов. Ожидается, что по итогам 2024 года производство продукции цветоводства на 3-5% превысит уровень предыдущего года. "Благодаря такой динамике, а также импорту из дружественных стран внутренний рынок в полной мере обеспечен продукцией, в том числе перед 8 марта, когда традиционно наблюдается повышенный спрос на цветы", - говорится в сообщении. Основное производство цветов находится в регионах Центрального федерального округа – 35% от общероссийских показателей, а Московская и Калужская области, Удмуртия, Мордовия и Краснодарский край стали лидерами по производству цветов по итогам 2023 года, уточнили там. Основными видами цветов в России являются розы и тюльпаны, также выращиваются хризантемы, петуньи, ирисы и прочие виды. На сегодняшний день в России работают более 135 тепличных предприятий общей площадью 325 гектаров, которые занимаются выращиванием цветов в защищенном грунте, подчеркнули в Минсельхозе.

https://ria.ru/20250306/roskachestvo-2003335418.html

https://ria.ru/20250306/prazdnik-1848743509.html

россия

калужская область

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экономика, россия, калужская область, краснодарский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), общество