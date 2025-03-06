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Минсельхоз рассказал о ситуации с обеспечением российского рынка цветами
Минсельхоз рассказал о ситуации с обеспечением российского рынка цветами - РИА Новости, 06.03.2025
Минсельхоз рассказал о ситуации с обеспечением российского рынка цветами
Российский рынок в полном объеме обеспечен цветами, в том числе и перед Международным женским днем, сообщили в Минсельхозе. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T11:09:00+03:00
2025-03-06T11:09:00+03:00
2025-03-06T11:09:00+03:00
экономика
россия
калужская область
краснодарский край
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российский рынок в полном объеме обеспечен цветами, в том числе и перед Международным женским днем, сообщили в Минсельхозе. В министерстве отметили, что по данным Росстата, в 2023 году в организованном секторе было произведено 393,5 миллиона штук срезанных цветов и цветочных бутонов. Ожидается, что по итогам 2024 года производство продукции цветоводства на 3-5% превысит уровень предыдущего года. "Благодаря такой динамике, а также импорту из дружественных стран внутренний рынок в полной мере обеспечен продукцией, в том числе перед 8 марта, когда традиционно наблюдается повышенный спрос на цветы", - говорится в сообщении. Основное производство цветов находится в регионах Центрального федерального округа – 35% от общероссийских показателей, а Московская и Калужская области, Удмуртия, Мордовия и Краснодарский край стали лидерами по производству цветов по итогам 2023 года, уточнили там. Основными видами цветов в России являются розы и тюльпаны, также выращиваются хризантемы, петуньи, ирисы и прочие виды. На сегодняшний день в России работают более 135 тепличных предприятий общей площадью 325 гектаров, которые занимаются выращиванием цветов в защищенном грунте, подчеркнули в Минсельхозе.
https://ria.ru/20250306/roskachestvo-2003335418.html
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экономика, россия, калужская область, краснодарский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Экономика, Россия, Калужская область, Краснодарский край, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество
Минсельхоз рассказал о ситуации с обеспечением российского рынка цветами
Минсельхоз: российский рынок полностью обеспечен цветами перед 8 марта