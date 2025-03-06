https://ria.ru/20250306/makron-2003501103.html

Нападки Макрона на Россию вызвали гнев во Франции

Нападки Макрона на Россию вызвали гнев во Франции - РИА Новости, 06.03.2025

Нападки Макрона на Россию вызвали гнев во Франции

Агрессивная риторика президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России, призванная манипулировать французами и запугать их, осложнит диалог с Москвой в... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T20:58:00+03:00

2025-03-06T20:58:00+03:00

2025-03-06T20:58:00+03:00

россия

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эммануэль макрон

флориан филиппо

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евросоюз

в мире

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ПАРИЖ, 6 мар – РИА Новости. Агрессивная риторика президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России, призванная манипулировать французами и запугать их, осложнит диалог с Москвой в будущем, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Макрон сделал очень безответственные заявления, он сознательно использовал страх, чтобы манипулировать французами, и сознательно драматизировал ситуацию, выступив с очень агрессивной речью в адрес России. Отмечу, что Владимир Путин никогда не выступал с подобной речью в адрес Франции", - сказал Филиппо. "Выставляя Россию врагом, Макрон повел себя очень безответственно, что сделает диалог, что бы ни случилось потом, еще более сложным, и это вполне достойно сожаления и осуждения", - сказал политик. По его мнению, Макрон хочет "подготовить французское общественное мнение к войне в той или иной манере". "Войне путем отправки войск, а затем путем создания обороны Европы, своего рода европейской армии, даже европеизации наших средств ядерного сдерживания, передачи военных компетенций Брюсселю, Урсуле фон дер Ляйен, - то есть то, что соответствует европеистской идеологии Макрона", - сказал Филиппо. Согласно политику, "война нужна Макрону для продвижения европеистского проекта и контроля над населением, проекта доминирования посредством страха и манипуляций". "Это по-настоящему извращенно, цинично и очень опасно. Но Макрон не представляет Францию, мы хотим мира, мы знаем, что существует динамика мира с американским президентом Дональдом Трампом, что свободная Франция, покинув Евросоюз и НАТО, должна занять свое место. Мы не хотим агрессивности между нашими странами, наоборот, мы хотим возобновить диалог и дружбу", - отметил политик. Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250306/makron-2003324358.html

https://ria.ru/20250306/gosduma-2003334683.html

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россия, франция, эммануэль макрон, флориан филиппо, владимир путин, евросоюз, в мире