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Косачев прокомментировал заявление Макрона об угрозе Европе от России
Косачев прокомментировал заявление Макрона об угрозе Европе от России - РИА Новости, 06.03.2025
Косачев прокомментировал заявление Макрона об угрозе Европе от России
Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший об угрозе Европе от России, маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T06:58:00+03:00
2025-03-06T06:58:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший об угрозе Европе от России, маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно ложную концепцию происходящего, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее Макрон в обращении к французам заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. "Ошибочность анализа - скорее надуманная, нежели объективная - приводит к роковым ошибкам в планировании. Приняв реакцию России на наступление блока НАТО за некую "природную агрессивность России", Макрон маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно ложную концепцию происходящего. С ложными выводами и ложными предложениями, ведущими в пропасть", - написал Косачев в Telegram-канале. Сенатор сравнивает последнее выступление президента США Дональда Трампа перед американским конгрессом и обращение президента Франции Эммануэля Макрона. Он отмечает, что Трамп говорил о внутренних проблемах и о том, "как обеспечить возрождение нации через преодоление собственных ошибок прошлого". В то же время, как подчеркивает Косачев, Макрон в своем выступлении искал объяснение проблем только во внешних причинах, а главной из них была Россия.
https://ria.ru/20250306/makron-2003328431.html
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Франция, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, Константин Косачев, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Евросоюз, НАТО
Косачев прокомментировал заявление Макрона об угрозе Европе от России
Косачев: Макрон маниакально навязывает ложную концепцию происходящего