https://ria.ru/20250306/makron-2003332814.html

Косачев прокомментировал заявление Макрона об угрозе Европе от России

Косачев прокомментировал заявление Макрона об угрозе Европе от России - РИА Новости, 06.03.2025

Косачев прокомментировал заявление Макрона об угрозе Европе от России

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший об угрозе Европе от России, маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T06:58:00+03:00

2025-03-06T06:58:00+03:00

2025-03-06T06:58:00+03:00

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россия

европа

эммануэль макрон

константин косачев

дональд трамп

совет федерации рф

евросоюз

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший об угрозе Европе от России, маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно ложную концепцию происходящего, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее Макрон в обращении к французам заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. "Ошибочность анализа - скорее надуманная, нежели объективная - приводит к роковым ошибкам в планировании. Приняв реакцию России на наступление блока НАТО за некую "природную агрессивность России", Макрон маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно ложную концепцию происходящего. С ложными выводами и ложными предложениями, ведущими в пропасть", - написал Косачев в Telegram-канале. Сенатор сравнивает последнее выступление президента США Дональда Трампа перед американским конгрессом и обращение президента Франции Эммануэля Макрона. Он отмечает, что Трамп говорил о внутренних проблемах и о том, "как обеспечить возрождение нации через преодоление собственных ошибок прошлого". В то же время, как подчеркивает Косачев, Макрон в своем выступлении искал объяснение проблем только во внешних причинах, а главной из них была Россия.

https://ria.ru/20250306/makron-2003328431.html

https://ria.ru/20250306/zakharova-2003315808.html

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франция, россия, европа, эммануэль макрон, константин косачев, дональд трамп, совет федерации рф, евросоюз, нато