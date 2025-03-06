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Косачев прокомментировал заявление Макрона об угрозе Европе от России - РИА Новости, 06.03.2025
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06:58 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/makron-2003332814.html
Косачев прокомментировал заявление Макрона об угрозе Европе от России
Косачев прокомментировал заявление Макрона об угрозе Европе от России - РИА Новости, 06.03.2025
Косачев прокомментировал заявление Макрона об угрозе Европе от России
Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший об угрозе Европе от России, маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T06:58:00+03:00
2025-03-06T06:58:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший об угрозе Европе от России, маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно ложную концепцию происходящего, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее Макрон в обращении к французам заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. "Ошибочность анализа - скорее надуманная, нежели объективная - приводит к роковым ошибкам в планировании. Приняв реакцию России на наступление блока НАТО за некую "природную агрессивность России", Макрон маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно ложную концепцию происходящего. С ложными выводами и ложными предложениями, ведущими в пропасть", - написал Косачев в Telegram-канале. Сенатор сравнивает последнее выступление президента США Дональда Трампа перед американским конгрессом и обращение президента Франции Эммануэля Макрона. Он отмечает, что Трамп говорил о внутренних проблемах и о том, "как обеспечить возрождение нации через преодоление собственных ошибок прошлого". В то же время, как подчеркивает Косачев, Макрон в своем выступлении искал объяснение проблем только во внешних причинах, а главной из них была Россия.
https://ria.ru/20250306/makron-2003328431.html
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франция, россия, европа, эммануэль макрон, константин косачев, дональд трамп, совет федерации рф, евросоюз, нато
Франция, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, Константин Косачев, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Евросоюз, НАТО
Косачев прокомментировал заявление Макрона об угрозе Европе от России

Косачев: Макрон маниакально навязывает ложную концепцию происходящего

© AP Photo / Benoit TessierЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший об угрозе Европе от России, маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно ложную концепцию происходящего, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее Макрон в обращении к французам заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
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"Ошибочность анализа - скорее надуманная, нежели объективная - приводит к роковым ошибкам в планировании. Приняв реакцию России на наступление блока НАТО за некую "природную агрессивность России", Макрон маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно ложную концепцию происходящего. С ложными выводами и ложными предложениями, ведущими в пропасть", - написал Косачев в Telegram-канале.
Сенатор сравнивает последнее выступление президента США Дональда Трампа перед американским конгрессом и обращение президента Франции Эммануэля Макрона. Он отмечает, что Трамп говорил о внутренних проблемах и о том, "как обеспечить возрождение нации через преодоление собственных ошибок прошлого". В то же время, как подчеркивает Косачев, Макрон в своем выступлении искал объяснение проблем только во внешних причинах, а главной из них была Россия.
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ФранцияРоссияЕвропаЭммануэль МакронКонстантин КосачевДональд ТрампСовет Федерации РФЕвросоюзНАТО
 
 
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