https://ria.ru/20250306/lukashenko-2003394252.html
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным строительства ВСМ до Минска
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным строительства ВСМ до Минска - РИА Новости, 06.03.2025
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным строительства ВСМ до Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в повестке с российским лидером Владимиром Путиным строительство высокоскоростной железнодорожной... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:46:00+03:00
2025-03-06T13:46:00+03:00
2025-03-06T13:46:00+03:00
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МИНСК, 6 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в повестке с российским лидером Владимиром Путиным строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Минск идет буквально первым вопросом. "Это в повестке у нас с Путиным буквально первый вопрос. Я его все время подталкиваю даже: зачем куда-то далеко строить - есть дорога, надо в этом направлении. И не до Минска, а до Бреста. И это будет скоро. Он меня поддерживает в этом отношении", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Минск (ВСМ-4 "Союз") будет иметь длину 715 километров. Время в пути будет 3 часа при минимальных 7 часах сейчас.
https://ria.ru/20240920/transport-1973908029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, минск, белоруссия, александр лукашенко
Союзное государство, Москва, Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным строительства ВСМ до Минска
Лукашенко назвал создание ВСМ Москва — Минск первым вопросом повестки с Путиным