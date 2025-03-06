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Фон дер Ляйен рассказала о плане по перевооружению ЕС - РИА Новости, 06.03.2025
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14:52 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/kiev-2003410676.html
Фон дер Ляйен рассказала о плане по перевооружению ЕС
Фон дер Ляйен рассказала о плане по перевооружению ЕС - РИА Новости, 06.03.2025
Фон дер Ляйен рассказала о плане по перевооружению ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа находится "в опасности", поэтому план по перевооружению ЕС предусматривает инвестиции сферу обороны... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:52:00+03:00
2025-03-06T14:52:00+03:00
россия
европа
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эммануэль макрон
дмитрий песков
урсула фон дер ляйен
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еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа находится "в опасности", поэтому план по перевооружению ЕС предусматривает инвестиции сферу обороны и поставки оружия Киеву для продолжения боевых действий. "Европа стоит перед явной опасностью, поэтому Европа должна иметь возможность защищать себя… Мы хотим создать для Украины ситуацию, когда она сможет защищать себя и добиваться устойчивого и продолжительного мира… Поэтому я сегодня представлю европейским лидерам план по перевооружению Европы на 800 миллиардов евро инвестиций в область обороны… Это послужит делу перевооружения Европы и вооружения Украины для продолжения боевых действий", - сказала она перед началом в Брюсселе специального саммита по Украине и европейской обороне и безопасности. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV, заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Макрон добавил, что Россия, по его мнению, представляет угрозу для Европы в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве. Он также выступил с утверждением, что Россия "продолжает перевооружаться". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона, отметил, что в его выступлении много неточностей, в частности, "ничего ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО постоянно подкрадывалась, даже шагала семимильными шагами в сторону российских границ". Макрон также не упомянул о законных озабоченностях и страхах России в этой связи и необходимости для России принимать ответные меры, отметил Песков. -0-
https://ria.ru/20250306/avstrija-2003396239.html
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россия, европа, украина, эммануэль макрон, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Россия, Европа, Украина, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Фон дер Ляйен рассказала о плане по перевооружению ЕС

Фон дер Ляйен: план по перевооружению ЕС предусматривает поставки оружия Киеву

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа находится "в опасности", поэтому план по перевооружению ЕС предусматривает инвестиции сферу обороны и поставки оружия Киеву для продолжения боевых действий.
"Европа стоит перед явной опасностью, поэтому Европа должна иметь возможность защищать себя… Мы хотим создать для Украины ситуацию, когда она сможет защищать себя и добиваться устойчивого и продолжительного мира… Поэтому я сегодня представлю европейским лидерам план по перевооружению Европы на 800 миллиардов евро инвестиций в область обороны… Это послужит делу перевооружения Европы и вооружения Украины для продолжения боевых действий", - сказала она перед началом в Брюсселе специального саммита по Украине и европейской обороне и безопасности.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Европарламенте назвали план Макрона по ядерному оружию безумием
Вчера, 13:58
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV, заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Макрон добавил, что Россия, по его мнению, представляет угрозу для Европы в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве. Он также выступил с утверждением, что Россия "продолжает перевооружаться". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона, отметил, что в его выступлении много неточностей, в частности, "ничего ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО постоянно подкрадывалась, даже шагала семимильными шагами в сторону российских границ". Макрон также не упомянул о законных озабоченностях и страхах России в этой связи и необходимости для России принимать ответные меры, отметил Песков. -0-
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Проснувшийся гигант расправляет плечи: Европа все сделает сама
Вчера, 08:00
 
РоссияЕвропаУкраинаЭммануэль МакронДмитрий ПесковУрсула фон дер ЛяйенНАТОЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
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