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Советник Трампа призвал Россию и США перезагрузить отношения - РИА Новости, 06.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 06.03.2025 (обновлено: 19:16 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/kellog-2003462689.html
Советник Трампа призвал Россию и США перезагрузить отношения
Советник Трампа призвал Россию и США перезагрузить отношения - РИА Новости, 06.03.2025
Советник Трампа призвал Россию и США перезагрузить отношения
США и России необходимо перезагрузить отношения ради завершения конфликта, заявил советник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:53:00+03:00
2025-03-06T19:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
кит келлог
дональд трамп
в мире
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. США и России необходимо перезагрузить отношения ради завершения конфликта, заявил советник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне."Продолжение изоляции и отсутствие взаимодействия с русскими в условиях продолжающейся войны на Украине больше не представляется жизнеспособной или устойчивой стратегией и, безусловно, не является ответственным дипломатическим подходом. &lt;...&gt; Подход президента Трампа &lt;...&gt; основан на осознании того, что Соединенным Штатам необходимо перезагрузить отношения с Россией", — отметил он. Ранее государственный секретарь США Марко Рубио признал, что конфликт представляет собой прокси-войну между двумя ядерными державами. Он также подчеркнул, что зашедший в тупик кризис должен быть завершен.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, рассуждая об этом заявлении, сказал, что Россия согласна с тем, что время настало прекратить конфликт.Возобновление диалогаВосемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
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россия, сша, украина, кит келлог, дональд трамп, в мире, марко рубио
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Кит Келлог, Дональд Трамп, В мире, Марко Рубио
Советник Трампа призвал Россию и США перезагрузить отношения

Келлог: США и РФ нужно перезагрузить отношения для решения конфликта на Украине

© AP Photo / Susan WalshКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Кит Келлог. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. США и России необходимо перезагрузить отношения ради завершения конфликта, заявил советник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.
"Продолжение изоляции и отсутствие взаимодействия с русскими в условиях продолжающейся войны на Украине больше не представляется жизнеспособной или устойчивой стратегией и, безусловно, не является ответственным дипломатическим подходом. <...> Подход президента Трампа <...> основан на осознании того, что Соединенным Штатам необходимо перезагрузить отношения с Россией", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
Вчера, 08:00
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио признал, что конфликт представляет собой прокси-войну между двумя ядерными державами. Он также подчеркнул, что зашедший в тупик кризис должен быть завершен.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, рассуждая об этом заявлении, сказал, что Россия согласна с тем, что время настало прекратить конфликт.

Возобновление диалога

Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Проект Ukraine сняли с финансирования. Россия закроет его до конца года
4 марта, 13:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаКит КеллогДональд ТрампВ миреМарко Рубио
 
 
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