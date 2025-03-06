https://ria.ru/20250306/kellog-2003462689.html

Советник Трампа призвал Россию и США перезагрузить отношения

Советник Трампа призвал Россию и США перезагрузить отношения - РИА Новости, 06.03.2025

Советник Трампа призвал Россию и США перезагрузить отношения

США и России необходимо перезагрузить отношения ради завершения конфликта, заявил советник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T17:53:00+03:00

2025-03-06T17:53:00+03:00

2025-03-06T19:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. США и России необходимо перезагрузить отношения ради завершения конфликта, заявил советник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне."Продолжение изоляции и отсутствие взаимодействия с русскими в условиях продолжающейся войны на Украине больше не представляется жизнеспособной или устойчивой стратегией и, безусловно, не является ответственным дипломатическим подходом. <...> Подход президента Трампа <...> основан на осознании того, что Соединенным Штатам необходимо перезагрузить отношения с Россией", — отметил он. Ранее государственный секретарь США Марко Рубио признал, что конфликт представляет собой прокси-войну между двумя ядерными державами. Он также подчеркнул, что зашедший в тупик кризис должен быть завершен.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, рассуждая об этом заявлении, сказал, что Россия согласна с тем, что время настало прекратить конфликт.Возобновление диалогаВосемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html

россия

сша

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россия, сша, украина, кит келлог, дональд трамп, в мире, марко рубио