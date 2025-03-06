https://ria.ru/20250306/isk-2003482150.html

ГП направила иск об обращении в доход России акций экс-топов "Газпрома"

ГП направила иск об обращении в доход России акций экс-топов "Газпрома" - РИА Новости, 06.03.2025

ГП направила иск об обращении в доход России акций экс-топов "Газпрома"

Генпрокуратура направила иск об обращении в доход государства акций бывших топ-менеджеров "Газпрома" Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова, а также Юлии... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:00:00+03:00

2025-03-06T19:00:00+03:00

2025-03-06T20:06:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Генпрокуратура направила иск об обращении в доход государства акций бывших топ-менеджеров "Газпрома" Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова, а также Юлии Симаковой в различных предприятиях, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. "Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск заместителя генерального прокурора РФ к Кириллу Селезневу, Алексею Митюшову и Юлии Симаковой, а также к ООО "Севинвест", ООО "Корпоративный центр", ООО "Ферроцинк", АО "Бизнеслогика", ООО "М Индустрия", АО "Бонолит — строительные решения", — сообщает Лебедева.Она уточняет, что истец просит суд обратить в доход государства акции в количестве 100% и доли в уставном капитале АО "Дмитровский завод газобетонных изделий", АО "Бонолит — строительные решения" и т. д."По списку ответчиков — юридических лиц, а также доли в уставном капитале иных юридических лиц, зарегистрированных на ответчиков. В общем, на четыре листа там", —написала Лебедева в своем Telegram-канале. По данным главы пресс-службы судов, иск принят к производству, назначено предварительное судебное заседание.Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подала иск к бывшему топ-менеджеру энергетического блока группы "Газпром" Алексею Митюшову о взыскании в доход государства акций и долей восьми башкирских предприятий. Иск поступил в суд 24 января. Ответчиками по нему являются сам Митюшов, ООО "Корпоративный центр" (фирмой владеет Митюшов и ООО "Севинвест") и московская УК "Меркури кэпитал траст" (создана в 2005 году, учредителями являются Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Степанов и Тимофей Котенев). Также надзорный орган ставит под сомнение сделку купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО "Салаватский катализаторный завод". Договор был заключен в 2015 году между ООО "Корпоративный центр" и Эдуардом Мавлихановым. Прокуратура просит взыскать актив в доход государства.Аналогичные требования выдвинуты в отношении 100% акций ОАО "Подземнефтегаз" (на сайте предприятия указано, что оно на Кашкарском и Яр-Бишкадакском хранилищах осуществляет хранение продукции сжиженных газов ОАО "Газпром нефтехим Салават"), приобретенных "Корпоративным центром" у "Донуэй Инвест Лтд" в 2015 году, и "РемЭнергоМонтаж". Актив перешел под контроль "Корпоративного центра" в 2019 году от АО "Салаватнефтехимремстрой", говорится в определении суда.Перечисленные предприятия и еще "Газпром нефтехим Салават", а также Банк России, ФАС России и "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." проходят по делу в качестве третьих лиц. Исковое заявление уже принято судом к производству. Предварительное заседание назначено на 18 февраля. К этой дате суд попросил истца обосновать возможность применения последствий недействительности сделок в отсутствие требований о признании их таковыми.Заместитель генпрокурора попросил суд в рамках разбирательства применить ряд обеспечительных мер. Суд удовлетворил эти требования частично: запретил "Меркури Кэпитал Траст" распоряжаться имуществом, входящим в состав активов закрытых паевых инвестфондов "Универсальные инвестиции", "Наше наследие", "Альянс-М", арестовал паи указанных фондов. Кроме того, наложил другие ограничения, в том числе арестовал все движимое и недвижимое имущество Митюшова, а также принадлежащие ему доли в уставных капиталах фирм.

https://ria.ru/20250306/almaz-2003365922.html

https://ria.ru/20250125/gazprom-1995489987.html

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санкт-петербург, россия, генеральная прокуратура рф, газпром