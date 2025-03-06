https://ria.ru/20250306/gosduma-2003312441.html

В Госдуму внесут проект об амнистии в связи с 80-летием Победы

В Госдуму внесут проект об амнистии в связи с 80-летием Победы - РИА Новости, 06.03.2025

В Госдуму внесут проект об амнистии в связи с 80-летием Победы

Депутаты ГД от ЛДПР в четверг внесут в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, документ... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T00:28:00+03:00

2025-03-06T00:28:00+03:00

2025-03-06T00:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

ссср

россия

владимир жириновский

ярослав нилов

лдпр

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР в четверг внесут в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, документ есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документу, предлагается освободить от наказания впервые осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести. Распространить амнистию могут на тех, кто принимал участие в боевых действиях по защите Отечества, награжденных госнаградами СССР или РФ, несовершеннолетних, женщин с детьми-инвалидами, беременных женщин, одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей, мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет, инвалидов I и II групп, а также больных онкологическими заболеваниями III или IV группы. На эти же категории лиц распространяется действие амнистии в виде сокращения срока наказания, если они осуждены за умышленные преступления на более длительные сроки, превышающие пять лет лишения свободы. "Постановление "Об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - сказано в проекте постановления. Проектом об амнистии предусматривается освобождение от наказания осужденных, совершивших преступление по неосторожности, а также сокращение им срока наказания. Под действие амнистии подпадают осужденные условно, осужденные, которым неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания, осужденные, отбывание наказания которым отсрочено, и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, уточняется в пояснительном документе. "Напомню, что инициатором первой политической амнистии в 1993 году был основатель ЛДПР Владимир Жириновский. И мы регулярно вносили проекты амнистии, предлагая Государственной Думе чаще пользоваться этим своим исключительным правом. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне считаем, что такой акт милосердия должен быть рассмотрен. Сегодня многие граждане, привлеченные к уголовной ответственности, подписали контракты с Минобороны и ушли на СВО, однако в заключении и под следствием остаются инвалиды, несовершеннолетние, женщины, совершившие нетяжкие преступления. Поэтому в проекте перечислен ряд категорий, которые предлагается амнистировать", - сказал один из авторов документа, депутат ГД Ярослав Нилов (ЛДПР).

https://ria.ru/20250305/pensii-2003093781.html

https://ria.ru/20250301/veterany-2002392281.html

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общество, ссср, россия, владимир жириновский, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне