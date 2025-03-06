https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html

Проснувшийся гигант расправляет плечи: Европа все сделает сама

Проснувшийся гигант расправляет плечи: Европа все сделает сама - РИА Новости, 06.03.2025

Проснувшийся гигант расправляет плечи: Европа все сделает сама

Сегодняшний чрезвычайный саммит Евросоюза в Брюсселе вызван скандалом в Овальном кабинете: Старый Свет обещает дать ответ на попытки Трампа принудить Украину к... РИА Новости, 06.03.2025

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Сегодняшний чрезвычайный саммит Евросоюза в Брюсселе вызван скандалом в Овальном кабинете: Старый Свет обещает дать ответ на попытки Трампа принудить Украину к "несправедливому миру" и "капитуляции перед Россией". Встреча уже объявлена судьбоносной, а сама ситуация — даже более угрожающей, чем три года назад. Иначе чем объяснить заявление Урсулы фон дер Ляйен, что "Европа сталкивается с явной и реальной опасностью в масштабах, которых никто из нас не видел в нашей взрослой жизни"? Не будем ерничать насчет взрослости нынешней европейской элиты, совмещающей в себе детскую безответственность и фантазии со старческой немощью и маразмом, попробуем понять, чего же Европа хочет и что она может.Европа говорит, что хочет "спасти Украину" — естественно, европейскую — и обеспечить свою безопасность и автономность. Безопасность от России и автономность от США — хотя бы на то время, пока в Вашингтоне правит коварный и неверный Трамп. Хотя надежда переждать "безумного Дональда" сродни упованиям дождаться ухода "кровавого Влада" — и демонстрирует лишь непонимание причин происходящего к западу и востоку от Европы, постараемся отнестись к европейским намерениям максимально серьезно, ведь бывший президент единой Европы Дональд Туск уже объявил, что "гигант проснулся". Каковы же планы великана, который больше не намерен умолять своего западного партнера защитить его от восточного соседа?Евросоюз хочет увеличить оборонные расходы входящих в него государств на 1,5 процента, то есть почти в два раза. Это даст почти 700 миллиардов в ближайшие годы (а комиссар по обороне ЕС говорит еще и о том, что военные расходы самого бюджета ЕС хорошо бы увеличить с нынешних восьми до ста миллиардов). Учитывая, что за три года общие расходы стран ЕС выросли на треть, теперь предлагается сделать куда более серьезный рывок. Это планы на ближайшие годы — а прямо сейчас нужно дать (пообещать) Украине пару десятков миллиардов евро, чтобы она смогла выжить без помощи США. Нужно увеличить закупки и поставки оружия Украине, чтобы она могла воевать без американских поставок. И нужно пригрозить России новыми, самыми масштабными санкциями — чтобы она согласилась прекратить огонь и отдать Украину Европе. Да, и еще раз не просто пообещать принять Украину в Евросоюз, а взять уже и объявить конкретную дату.А чтобы эффективнее проводить в жизнь все эти меры и преодолеть разброд и шатания, расширить полномочия Еврокомиссии — ведь "отечество в опасности".Прекрасные планы — вот только ничего из этого сделать не удастся. И даже не потому, что Венгрия и Словакия грозятся заблокировать резолюции брюссельского саммита — и в отличие от прошлых угроз в этот раз действительно могут это сделать, чтобы продемонстрировать свою симпатию к Трампу. Это лишь формальная причина того, почему ЕС не сможет сделать то, о чем говорит. Главная же причина в том, что в ЕС нет единства и воли, сил и стратегии, а без этого любые планы неосуществимы.Нынешний Евросоюз — недостроенная наднациональная империя, ну или антинациональное сверхгосударство. Ключевое слово тут "недостроенная", то есть у здания нет части стен и крыши, самостоятельных коммуникаций. Зато есть огромные разногласия по поводу как самого архитектурного проекта, так и строительных работ. Причем не только между жильцами полумиллиардного общежития, но и его архитекторами, строителями, подрядчиками. Более того, часть заказчиков и архитекторов вообще не собирается жить в этом доме — и у жильцов возникает подозрение, что вместо роскошного особняка с камином и садом им строят тюрьму. А некоторые жильцы даже уверены, что вся эта стройка не для них — их просто уплотнят и завезут других квартирантов.За треть века существования (и такой же подготовительный этап) евроинтеграторам не удалось ни развеять эти сомнения, ни преодолеть разногласия на стройплощадке. Конечно, были времена энтузиазма и прорывов, но не в последние десять-пятнадцать лет. Оправдание есть: множатся внешние вызовы и угрозы, приходится отвлекаться на них и тормозить со строительством. Вот какая буря уже десять лет бушует на восточных границах стройплощадки: не можем же мы, европейцы, делать вид, что там ничего не происходит? А последние три года и вовсе пожар на востоке — надо же реагировать. А теперь еще и с запада надвигается ураган, так что надо срочно укреплять наш общий дом, вооружаться и приводить в чувство агрессивных соседей.Стройная картина? Но проблема в том, что параллели с тремя поросятами и страшным волком абсолютно надуманны — потому что европейские свиньи (извините за моветон) нагло залезли в чужой огород, на чужую территорию. И объявили ее своей, расширив строительство своего общего дома за наш счет. Причем сделали это исключительно из жадности — ведь их собственный дом еще не только не был достроен, но и сам его проект вызывал у них споры.В итоге и свой дом не достроили, и с соседом теперь на ножах, а тут и у заокеанского архитектора (одного из) планы поменялись. Не хочет больше обеспечивать охрану стройплощадки, и сам проект ему что-то перестал нравится, предлагает вернуть все в изначальное состояние: не хочу, говорит, видеть вавилонскую башню, она мне свет закрывает, пускай лучше будут десятки малоэтажных домиков, как и раньше. Еще и с восточным соседом о чем-то разговаривает через европейские головы, торгуется и ухмыляется при этом. Как жить дальше?Ну конечно же, делать вид, что ты — проснувшийся гигант и у тебя есть все, что нужно, не только для того, чтобы самостоятельно завершить стройку, но еще и принудить упрямого соседа уступить тебе часть земли. Надувать щеки, демонстрировать готовность раскошелиться, вынимать меч из ножен и рассказывать о своих грандиозных планах на светлое будущее.Вот только в реальности все видят, что "гигант" состоит из множества вставших друг дружке на плечи карликов (некоторые из которых, впрочем, очень даже крупные), неспособных даже между собой договориться о том, чего они хотят и кто за все это заплатит. И уж тем более неспособных диктовать свою волю ни тем, от кого они зависят, ни такому соседу, как Россия. Ну а будущее дома, разделившегося в себе и тем более недостроенного, хорошо известно.

https://ria.ru/20250304/instrument-2002927182.html

https://ria.ru/20250304/oborona-2002925633.html

https://ria.ru/20250303/makron-2002752629.html

https://ria.ru/20250218/gosduma-1999951654.html

https://ria.ru/20250221/hill-2000678697.html

https://ria.ru/20250221/matematik-2000868028.html

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аналитика, европа, украина, россия, урсула фон дер ляйен, дональд туск, евросоюз, еврокомиссия