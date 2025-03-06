https://ria.ru/20250306/es-2003505530.html

AFP: лидеры стран ЕС согласовали планы по привлечению допсредств на оборону

AFP: лидеры стран ЕС согласовали планы по привлечению допсредств на оборону - РИА Новости, 06.03.2025

AFP: лидеры стран ЕС согласовали планы по привлечению допсредств на оборону

Лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе согласовали планы по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро на оборону, сообщило агентство Франс... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T22:10:00+03:00

2025-03-06T22:10:00+03:00

2025-03-06T22:21:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе согласовали планы по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро на оборону, сообщило агентство Франс пресс."Лидеры ЕС одобрили план Еврокомиссии, направленный на усиление обороны", - говорится в сообщении.План Еврокомиссии по "перевооружению Европы" предусматривает европейские инвестиции в ВПК Украины, заявляла ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Ранее фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.

https://ria.ru/20250306/flag-2003469146.html

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в мире, брюссель, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия