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AFP: лидеры стран ЕС согласовали планы по привлечению допсредств на оборону - РИА Новости, 06.03.2025
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22:10 06.03.2025 (обновлено: 22:21 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/es-2003505530.html
AFP: лидеры стран ЕС согласовали планы по привлечению допсредств на оборону
AFP: лидеры стран ЕС согласовали планы по привлечению допсредств на оборону - РИА Новости, 06.03.2025
AFP: лидеры стран ЕС согласовали планы по привлечению допсредств на оборону
Лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе согласовали планы по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро на оборону, сообщило агентство Франс... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T22:10:00+03:00
2025-03-06T22:21:00+03:00
в мире
брюссель
украина
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе согласовали планы по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро на оборону, сообщило агентство Франс пресс."Лидеры ЕС одобрили план Еврокомиссии, направленный на усиление обороны", - говорится в сообщении.План Еврокомиссии по "перевооружению Европы" предусматривает европейские инвестиции в ВПК Украины, заявляла ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Ранее фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
https://ria.ru/20250306/flag-2003469146.html
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в мире, брюссель, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Брюссель, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
AFP: лидеры стран ЕС согласовали планы по привлечению допсредств на оборону

AFP: страны ЕС согласовали планы по привлечению 800 миллиардов евро на оборону

© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе согласовали планы по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро на оборону, сообщило агентство Франс пресс.
"Лидеры ЕС одобрили план Еврокомиссии, направленный на усиление обороны", - говорится в сообщении.
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План Еврокомиссии по "перевооружению Европы" предусматривает европейские инвестиции в ВПК Украины, заявляла ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
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