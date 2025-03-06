https://ria.ru/20250306/dtp-2003339485.html

Под Волгоградом при ДТП с микроавтобусом и грузовиком погиб человек

Под Волгоградом при ДТП с микроавтобусом и грузовиком погиб человек - РИА Новости, 06.03.2025

Под Волгоградом при ДТП с микроавтобусом и грузовиком погиб человек

Водитель микроавтобуса врезался в стоявший на обочине грузовик на трассе под Волгоградом, один пассажир погиб и еще шесть пострадали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T08:58:00+03:00

2025-03-06T08:58:00+03:00

2025-03-06T10:55:00+03:00

происшествия

камаз (завод)

волгоградская область

волгоград

дубовский район

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ВОЛГОГРАД, 6 мар - РИА Новости. Водитель микроавтобуса врезался в стоявший на обочине грузовик на трассе под Волгоградом, один пассажир погиб и еще шесть пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.По данным ведомства, в ночь на четверг на трассе в Дубовском районе водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением и врезался в "КамАЗ", который стоял на обочине с выставленными опознавательными знаками."В результате ДТП до приезда скорой медицинской помощи скончался пассажир 60-летний пассажир микроавтобуса. За медицинской помощью обратились шесть пассажиров автомобиля Mercedes", - сообщили в полиции.Отмечается, что водитель микроавтобуса осуществлял частную перевозку пассажиров.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, пострадали четверо мужчин и две женщины, четверо из пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, их обследуют врачи. Еще два человека доставлены в больницу города Камышин в состоянии средней степени тяжести.

https://ria.ru/20250305/putin-2003201935.html

волгоградская область

волгоград

дубовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Авария на трассе под Волгоградом с участием микроавтобуса Микроавтобус врезался в стоявший на обочине грузовик на трассе под Волгоградом: один человек погиб, шестеро пострадали, рассказали РИА Новости в ГУ МВД 2025-03-06T08:58 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, камаз (завод), волгоградская область, волгоград, дубовский район