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Под Волгоградом при ДТП с микроавтобусом и грузовиком погиб человек
Под Волгоградом при ДТП с микроавтобусом и грузовиком погиб человек - РИА Новости, 06.03.2025
Под Волгоградом при ДТП с микроавтобусом и грузовиком погиб человек
Водитель микроавтобуса врезался в стоявший на обочине грузовик на трассе под Волгоградом, один пассажир погиб и еще шесть пострадали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T08:58:00+03:00
2025-03-06T08:58:00+03:00
2025-03-06T10:55:00+03:00
происшествия
камаз (завод)
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волгоград
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ВОЛГОГРАД, 6 мар - РИА Новости. Водитель микроавтобуса врезался в стоявший на обочине грузовик на трассе под Волгоградом, один пассажир погиб и еще шесть пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.По данным ведомства, в ночь на четверг на трассе в Дубовском районе водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением и врезался в "КамАЗ", который стоял на обочине с выставленными опознавательными знаками."В результате ДТП до приезда скорой медицинской помощи скончался пассажир 60-летний пассажир микроавтобуса. За медицинской помощью обратились шесть пассажиров автомобиля Mercedes", - сообщили в полиции.Отмечается, что водитель микроавтобуса осуществлял частную перевозку пассажиров.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, пострадали четверо мужчин и две женщины, четверо из пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, их обследуют врачи. Еще два человека доставлены в больницу города Камышин в состоянии средней степени тяжести.
https://ria.ru/20250305/putin-2003201935.html
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Авария на трассе под Волгоградом с участием микроавтобуса
Микроавтобус врезался в стоявший на обочине грузовик на трассе под Волгоградом: один человек погиб, шестеро пострадали, рассказали РИА Новости в ГУ МВД
2025-03-06T08:58
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происшествия, камаз (завод), волгоградская область, волгоград, дубовский район
Происшествия, КамАЗ (завод), Волгоградская область, Волгоград, Дубовский район
Под Волгоградом при ДТП с микроавтобусом и грузовиком погиб человек
Под Волгоградом при ДТП с микроавтобусом погиб человек, шестеро пострадали
ВОЛГОГРАД, 6 мар - РИА Новости. Водитель микроавтобуса врезался в стоявший на обочине грузовик на трассе под Волгоградом, один пассажир погиб и еще шесть пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По данным ведомства, в ночь на четверг на трассе в Дубовском районе
водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением и врезался в "КамАЗ
", который стоял на обочине с выставленными опознавательными знаками.
"В результате ДТП до приезда скорой медицинской помощи скончался пассажир 60-летний пассажир микроавтобуса. За медицинской помощью обратились шесть пассажиров автомобиля Mercedes", - сообщили в полиции.
Отмечается, что водитель микроавтобуса осуществлял частную перевозку пассажиров.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, пострадали четверо мужчин и две женщины, четверо из пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, их обследуют врачи. Еще два человека доставлены в больницу города Камышин в состоянии средней степени тяжести.