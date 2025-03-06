https://ria.ru/20250306/dagestan-2003505045.html

В Дагестане доставили в полицию мужчину, избивавшего жену и детей

В Дагестане доставили в полицию мужчину, избивавшего жену и детей - РИА Новости, 06.03.2025

В Дагестане доставили в полицию мужчину, избивавшего жену и детей

Житель Дагестана, который, по предварительным данным, систематически избивал жену и четверых детей, доставлен в отдел полиции и дает пояснения, сообщила... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T21:58:00+03:00

2025-03-06T21:58:00+03:00

2025-03-06T21:58:00+03:00

происшествия

хасавюртовский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Житель Дагестана, который, по предварительным данным, систематически избивал жену и четверых детей, доставлен в отдел полиции и дает пояснения, сообщила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева. Ранее в Сети появилась информация, что в селении Карланюрт в Хасавюртовском районе Дагестана местный житель систематически подвергает жестокому насилию жену и четверых детей. Сообщалось, что особенно страдает 10-летний сын, которого “мужчина избивает ногами по животу и груди, бьет по лицу и голове, а вчера швырнул мальчика об стену, схватив за уши”. “Мы уже занимаемся разбирательством по данному факту… Все события и обстоятельства будут установлены, а действиям дана объективная и соразмерная оценка! Глава семейства уже доставлен сотрудниками полиции в Хасавюртовский райотдел и сейчас дает пояснения”, – написала Гариева в своем Telegram-канале. Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану сообщает, что в связи с информацией о применении насилия в отношении женщины и ее несовершеннолетних детей проводится доследственная проверка, в рамках которой будут установлены обстоятельства произошедшего. Проверку организовала и прокуратура Дагестана. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению родителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей, а также соблюдению требований законодательства органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20250306/delo-2003424347.html

https://ria.ru/20250227/izbienie-2002002121.html

хасавюртовский район

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происшествия, хасавюртовский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан