Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане женщину заподозрили в продаже новорожденного ребенка - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/dagestan-2003492952.html
В Дагестане женщину заподозрили в продаже новорожденного ребенка
В Дагестане женщину заподозрили в продаже новорожденного ребенка - РИА Новости, 06.03.2025
В Дагестане женщину заподозрили в продаже новорожденного ребенка
Женщина в Дагестане подозревается в продаже своего новорожденного ребенка сотруднице медучреждения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:47:00+03:00
2025-03-06T19:47:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Женщина в Дагестане подозревается в продаже своего новорожденного ребенка сотруднице медучреждения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. "Жительница республики подозревается в продаже своего новорожденного ребенка… По версии следствия, 25 октября местная жительница родила ребенка, и после выписки по предварительной договоренности передала его сотруднице медицинского учреждения", – говорится в сообщении. Против 39-летней женщины возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
https://ria.ru/20250215/sud-1999558232.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
В Дагестане женщину заподозрили в продаже новорожденного ребенка

В Дагестане женщину заподозрили в продаже новорожденного сотруднику больницы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Женщина в Дагестане подозревается в продаже своего новорожденного ребенка сотруднице медучреждения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"Жительница республики подозревается в продаже своего новорожденного ребенка… По версии следствия, 25 октября местная жительница родила ребенка, и после выписки по предварительной договоренности передала его сотруднице медицинского учреждения", – говорится в сообщении.
Против 39-летней женщины возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь
15 февраля, 12:47
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала