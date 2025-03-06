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В Дагестане женщину заподозрили в продаже новорожденного ребенка
В Дагестане женщину заподозрили в продаже новорожденного ребенка - РИА Новости, 06.03.2025
В Дагестане женщину заподозрили в продаже новорожденного ребенка
Женщина в Дагестане подозревается в продаже своего новорожденного ребенка сотруднице медучреждения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:47:00+03:00
2025-03-06T19:47:00+03:00
2025-03-06T19:47:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Женщина в Дагестане подозревается в продаже своего новорожденного ребенка сотруднице медучреждения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. "Жительница республики подозревается в продаже своего новорожденного ребенка… По версии следствия, 25 октября местная жительница родила ребенка, и после выписки по предварительной договоренности передала его сотруднице медицинского учреждения", – говорится в сообщении. Против 39-летней женщины возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
https://ria.ru/20250215/sud-1999558232.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
В Дагестане женщину заподозрили в продаже новорожденного ребенка
В Дагестане женщину заподозрили в продаже новорожденного сотруднику больницы