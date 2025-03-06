https://ria.ru/20250306/dagestan-2003492952.html

В Дагестане женщину заподозрили в продаже новорожденного ребенка

В Дагестане женщину заподозрили в продаже новорожденного ребенка - РИА Новости, 06.03.2025

В Дагестане женщину заподозрили в продаже новорожденного ребенка

Женщина в Дагестане подозревается в продаже своего новорожденного ребенка сотруднице медучреждения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:47:00+03:00

2025-03-06T19:47:00+03:00

2025-03-06T19:47:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Женщина в Дагестане подозревается в продаже своего новорожденного ребенка сотруднице медучреждения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. "Жительница республики подозревается в продаже своего новорожденного ребенка… По версии следствия, 25 октября местная жительница родила ребенка, и после выписки по предварительной договоренности передала его сотруднице медицинского учреждения", – говорится в сообщении. Против 39-летней женщины возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

https://ria.ru/20250215/sud-1999558232.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан