https://ria.ru/20250306/dagestan-2003432091.html

В Дагестане врачи достали из годовалого ребенка около 400 магнитных шариков

В Дагестане врачи достали из годовалого ребенка около 400 магнитных шариков - РИА Новости, 06.03.2025

В Дагестане врачи достали из годовалого ребенка около 400 магнитных шариков

Около 400 магнитных деталей игрушки-конструктора "Неокуб" достали из годовалого ребенка врачи Детской республиканской клинической больницы в Дагестане, сообщили РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:26:00+03:00

2025-03-06T16:26:00+03:00

2025-03-06T16:29:00+03:00

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Около 400 магнитных деталей игрушки-конструктора "Неокуб" достали из годовалого ребенка врачи Детской республиканской клинической больницы в Дагестане, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения. "Годовалого ребенка, проглотившего 390 магнитных деталей "Неокуба", доставили в ДРКб в крайне тяжелом состоянии. Была проведена экстренная операция, в ходе которой врачи извлекли из ребенка детали конструктора", – рассказали в больнице. Большая часть магнитных шариков находилась в желудке ребенка, часть из них спустилась в кишечник. Маленький пациент остается в реанимации под наблюдением врачей.

https://ria.ru/20240812/nauka-1965167316.html

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2025

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происшествия, республика дагестан