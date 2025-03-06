https://ria.ru/20250306/dagestan-2003432091.html
В Дагестане врачи достали из годовалого ребенка около 400 магнитных шариков
В Дагестане врачи достали из годовалого ребенка около 400 магнитных шариков - РИА Новости, 06.03.2025
В Дагестане врачи достали из годовалого ребенка около 400 магнитных шариков
Около 400 магнитных деталей игрушки-конструктора "Неокуб" достали из годовалого ребенка врачи Детской республиканской клинической больницы в Дагестане, сообщили РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:26:00+03:00
2025-03-06T16:26:00+03:00
2025-03-06T16:29:00+03:00
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Около 400 магнитных деталей игрушки-конструктора "Неокуб" достали из годовалого ребенка врачи Детской республиканской клинической больницы в Дагестане, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения. "Годовалого ребенка, проглотившего 390 магнитных деталей "Неокуба", доставили в ДРКб в крайне тяжелом состоянии. Была проведена экстренная операция, в ходе которой врачи извлекли из ребенка детали конструктора", – рассказали в больнице. Большая часть магнитных шариков находилась в желудке ребенка, часть из них спустилась в кишечник. Маленький пациент остается в реанимации под наблюдением врачей.
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происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
В Дагестане врачи достали из годовалого ребенка около 400 магнитных шариков
В Дагестане врачи извлекли из ребенка около 400 деталей игрушки-конструктора
МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Около 400 магнитных деталей игрушки-конструктора "Неокуб" достали из годовалого ребенка врачи Детской республиканской клинической больницы в Дагестане, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.
"Годовалого ребенка, проглотившего 390 магнитных деталей "Неокуба", доставили в ДРКб в крайне тяжелом состоянии. Была проведена экстренная операция, в ходе которой врачи извлекли из ребенка детали конструктора", – рассказали в больнице.
Большая часть магнитных шариков находилась в желудке ребенка, часть из них спустилась в кишечник. Маленький пациент остается в реанимации под наблюдением врачей.