https://ria.ru/20250306/bespilotnik-2003375475.html

Над Крымом и Черным морем сбили два беспилотника

Над Крымом и Черным морем сбили два беспилотника - РИА Новости, 06.03.2025

Над Крымом и Черным морем сбили два беспилотника

Дежурные средства ПВО с 11.30 до 11.40 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над акваторией Черного моря и над Крымом, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T12:26:00+03:00

2025-03-06T12:26:00+03:00

2025-03-06T12:33:00+03:00

черное море

россия

безопасность

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 11.30 до 11.40 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над акваторией Черного моря и над Крымом, сообщило Минобороны РФ."Шестого марта с 11.30 до 11.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один БПЛА над акваторией Черного моря и один БПЛА - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250306/bespilotnik-2003334574.html

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Варвара Скокшина

черное море, россия, безопасность