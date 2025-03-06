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Над Крымом и Черным морем сбили два беспилотника - РИА Новости, 06.03.2025
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12:26 06.03.2025 (обновлено: 12:33 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/bespilotnik-2003375475.html
Над Крымом и Черным морем сбили два беспилотника
Над Крымом и Черным морем сбили два беспилотника - РИА Новости, 06.03.2025
Над Крымом и Черным морем сбили два беспилотника
Дежурные средства ПВО с 11.30 до 11.40 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над акваторией Черного моря и над Крымом, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:26:00+03:00
2025-03-06T12:33:00+03:00
черное море
россия
безопасность
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 11.30 до 11.40 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над акваторией Черного моря и над Крымом, сообщило Минобороны РФ."Шестого марта с 11.30 до 11.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один БПЛА над акваторией Черного моря и один БПЛА - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250306/bespilotnik-2003334574.html
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черное море, россия, безопасность
Черное море, Россия, Безопасность
Над Крымом и Черным морем сбили два беспилотника

ПВО сбила два украинских дрона над Крымом и Черным морем

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 11.30 до 11.40 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над акваторией Черного моря и над Крымом, сообщило Минобороны РФ.
"Шестого марта с 11.30 до 11.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один БПЛА над акваторией Черного моря и один БПЛА - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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Черное мореРоссияБезопасность
 
 
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