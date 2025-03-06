https://ria.ru/20250306/bespilotnik-2003375475.html
Над Крымом и Черным морем сбили два беспилотника
Над Крымом и Черным морем сбили два беспилотника - РИА Новости, 06.03.2025
Над Крымом и Черным морем сбили два беспилотника
Дежурные средства ПВО с 11.30 до 11.40 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над акваторией Черного моря и над Крымом, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:26:00+03:00
2025-03-06T12:26:00+03:00
2025-03-06T12:33:00+03:00
черное море
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 11.30 до 11.40 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над акваторией Черного моря и над Крымом, сообщило Минобороны РФ."Шестого марта с 11.30 до 11.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один БПЛА над акваторией Черного моря и один БПЛА - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250306/bespilotnik-2003334574.html
черное море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, россия, безопасность
Черное море, Россия, Безопасность
Над Крымом и Черным морем сбили два беспилотника
ПВО сбила два украинских дрона над Крымом и Черным морем