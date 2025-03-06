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В Воронежской области при падении БПЛА пострадало здание
В Воронежской области при падении БПЛА пострадало здание - РИА Новости, 06.03.2025
В Воронежской области при падении БПЛА пострадало здание
Одно здание получило повреждения при падении БПЛА в Воронежской области утром в четверг, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T08:00:00+03:00
2025-03-06T08:00:00+03:00
2025-03-06T08:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Одно здание получило повреждения при падении БПЛА в Воронежской области утром в четверг, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Александр Гусев. По данным Минобороны РФ, прошедшей ночью средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Воронежской областью. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате падения БПЛА повреждения получило одно строение", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20250304/vsu-2003071924.html
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Воронежской области при падении БПЛА пострадало здание
Губернатор Гусев: при падении БПЛА в Воронежской области пострадало здание