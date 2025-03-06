Первые снежные барсы обживаются в научном центре на Алтае
Первые снежные барсы Батыр, Жаниш и Умай обживаются в научном центре на Алтае
© Фото : Telegram-канал пресс-секретаря Рустама МиннихановаСнежные барсы в научном центре по сохранению барсов на Алтае
© Фото : Telegram-канал пресс-секретаря Рустама Минниханова
Снежные барсы в научном центре по сохранению барсов на Алтае
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КАЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Первые особи снежного барса - два самца Батыр и Жаниш и самка Умай - обживаются в научном центре сохранения биологического разнообразия "Снежный барс" на Алтае, сообщила в четверг пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова.
Татарстан, на гербе которого изображен белый барс, уже несколько лет занимается изучением проблем сохранения и разведения снежного барса. Республика реализует проект центра по изучению редких видов кошек. Центр "Снежный барс" был создан на Алтае по инициативе главы Татарстана Рустама Минниханова. Здесь в естественных условиях в горной местности будут разводить ранее обитавших в этих местах крупных кошек и другие виды животных, а также краснокнижные растения.
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"Первые питомцы в центр уже заехали. Обживаются. Итак, знакомьтесь, первые питомцы центра: самцы Батыр и Жаниш и самка Умай", - написала Галимова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что барсы, обитающие в научном центре сохранения биологического разнообразия "Снежный барс", чувствуют себя, как дома.
По словам Галимовой, первые барсы "заехали" в центр в конце октября прошлого года, но поскольку требовалось время на адаптацию животных, информация о них не сообщалась.
Снежный барс (ирбис) - единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Увидеть ирбиса в дикой природе почти невозможно. Он внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания. Всего в мире осталось около 4 тысяч снежных барсов.
По последним данным Центра по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис", всего в России 87 снежных барсов. Больше всего этих хищников в республике Алтай – 54, в Туве их 15, в Красноярском крае - 11, а в Бурятии – 7.
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