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Первые снежные барсы обживаются в научном центре на Алтае

Первые снежные барсы обживаются в научном центре на Алтае - РИА Новости, 06.03.2025

Первые снежные барсы обживаются в научном центре на Алтае

Первые особи снежного барса - два самца Батыр и Жаниш и самка Умай - обживаются в научном центре сохранения биологического разнообразия "Снежный барс" на Алтае, РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T22:16:00+03:00

2025-03-06T22:16:00+03:00

2025-03-06T22:16:00+03:00

республика татарстан

россия

рустам минниханов

международный союз охраны природы

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КАЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Первые особи снежного барса - два самца Батыр и Жаниш и самка Умай - обживаются в научном центре сохранения биологического разнообразия "Снежный барс" на Алтае, сообщила в четверг пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова. Татарстан, на гербе которого изображен белый барс, уже несколько лет занимается изучением проблем сохранения и разведения снежного барса. Республика реализует проект центра по изучению редких видов кошек. Центр "Снежный барс" был создан на Алтае по инициативе главы Татарстана Рустама Минниханова. Здесь в естественных условиях в горной местности будут разводить ранее обитавших в этих местах крупных кошек и другие виды животных, а также краснокнижные растения. "Первые питомцы в центр уже заехали. Обживаются. Итак, знакомьтесь, первые питомцы центра: самцы Батыр и Жаниш и самка Умай", - написала Галимова в своем Telegram-канале. Она добавила, что барсы, обитающие в научном центре сохранения биологического разнообразия "Снежный барс", чувствуют себя, как дома. По словам Галимовой, первые барсы "заехали" в центр в конце октября прошлого года, но поскольку требовалось время на адаптацию животных, информация о них не сообщалась. Снежный барс (ирбис) - единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Увидеть ирбиса в дикой природе почти невозможно. Он внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания. Всего в мире осталось около 4 тысяч снежных барсов. По последним данным Центра по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис", всего в России 87 снежных барсов. Больше всего этих хищников в республике Алтай – 54, в Туве их 15, в Красноярском крае - 11, а в Бурятии – 7.

https://ria.ru/20241024/irbisy-1979780782.html

https://ria.ru/20241108/barsyata-1982720962.html

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россия, рустам минниханов, международный союз охраны природы