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В Европарламенте назвали план Макрона по ядерному оружию безумием

В Европарламенте назвали план Макрона по ядерному оружию безумием - РИА Новости, 06.03.2025

В Европарламенте назвали план Макрона по ядерному оружию безумием

Глава фракции АПС (Австрийской партии свободы) в Европейском парламенте Харльд Вилимски раскритиковал предложение президента Франции Эммануэля Макрона включить... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:58:00+03:00

2025-03-06T13:58:00+03:00

2025-03-06T13:58:00+03:00

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ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Глава фракции АПС (Австрийской партии свободы) в Европейском парламенте Харльд Вилимски раскритиковал предложение президента Франции Эммануэля Макрона включить французское ядерное оружие в европейскую стратегию безопасности, назвав такие планы "безумием". Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. "Невероятное безумие", - приводятся в релизе АПС слова Вилимски. Депутат указал на эскалацию. "После того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже на этой неделе представила свой военный план на 800 миллиардов евро, Макрон теперь намерен поднять Европу на следующий уровень эскалации. Этот безответственный военный курс угрожает безопасности Европы, а не защищает её", - отметил австрийский депутат. По его словам, ядерное оружие не имеет места в миротворческом проекте, каким является ЕС. Он добавил, что вместо того, чтобы наконец поставить дипломатию на первый план, руководство ЕС всё больше делает ставку на наращивание вооружений и военную риторику. "ЕС мог бы способствовать миру, переговорам и деэскалации конфликтов, - однако, вместо этого, провокаторы войны выдвигают всё более радикальные требования", - пояснил Вилимски. Он добавил, что ожидает от сегодняшнего саммита "чёткого и бескомпромиссного отказа от этого безумия". "Фон дер Ляйен и руководство ЕС должны наконец взять на себя ответственность и ясно дать понять, что ядерное оружие не может стать инструментом общей оборонной и стратегической безопасности ЕС - ни сегодня, ни в будущем. ЕС не находится в состоянии войны, и Австрия не должна позволять таким военным фанатикам, как Макрон и фон дер Ляйен, втягивать её в конфликт", - заключил Вилимски.

https://ria.ru/20250306/lavrov--2003379776.html

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