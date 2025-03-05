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Меликов раскритиковал ряд информационных ресурсов в Дагестане - РИА Новости, 05.03.2025
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17:46 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/melikov-2003259176.html
Меликов раскритиковал ряд информационных ресурсов в Дагестане
Меликов раскритиковал ряд информационных ресурсов в Дагестане - РИА Новости, 05.03.2025
Меликов раскритиковал ряд информационных ресурсов в Дагестане
Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал некоторые информационные ресурсы, работающие на территории республики, за тенденциозный подход и колкие комментарии РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:46:00+03:00
2025-03-05T17:46:00+03:00
сергей меликов
россия
республика дагестан
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⁠ МАХАЧКАЛА, 5 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал некоторые информационные ресурсы, работающие на территории республики, за тенденциозный подход и колкие комментарии в отношении власти, что, по его словам, на руку внешним недругам. "В чьих интересах, чтобы наша республика остановилась в развитии, перестала смотреть в будущее, вернулась в трудные времена смуты, клановых разборок и террористических угроз? А теперь посмотрите с этой точки зрения на деятельность некоторых информационных ресурсов, работающих на территории Дагестана. Их тенденциозный подход и колкие комментарии в отношении власти, которые вчера воспринимались как безобидные попытки набрать подписчиков, заработать популярность, сегодня приобретают совершенно другой смысл. Осознают ли они это? Знают ли, что действуют на руку внешним силам, заинтересованным в ослаблении нашего единства и стабильности?" - написал Меликов в своем Telegram-канале. Глава Дагестана признает, что в регионе множество острых проблем, "которые нужно было решить еще вчера". По его словам, власти работают "по всем фронтам и конца-края нет этой работе". При этом он отметил, что ряд информационных ресурсов, ежедневно и ежечасно обозначающие имеющиеся в регионе социальные проблемы, умалчивают об усилиях властей и "подбрасывают читателям только ту информацию, которая вызывает гнев, страх или чувство безысходности". По мнению Меликова, в период специальной военной операции недруги проявляют особую активность, их цель – расшатывание ситуации изнутри, и межнациональные и межэтнические отношения у них под особым прицелом. На это, уверен глава Дагестана, "тратятся немалые ресурсы: человеческие и финансовые". "Только за последние несколько дней мы стали свидетелями работы вражеских, извините за сленг, фейкомётов. Палили из всех орудий: от местных пабликов – с бессовестной ложью о моём здоровье до немецких изданий – с вбросами липовых документов федеральных органов власти… Я уже сказал, что вижу в действиях злоумышленников лишь одну из безуспешных попыток подлого плана раскачать ситуацию в нашем регионе", - добавил глава республики.
https://ria.ru/20250302/dagestan-2002606978.html
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сергей меликов, россия, республика дагестан
Сергей Меликов, Россия, Республика Дагестан
Меликов раскритиковал ряд информационных ресурсов в Дагестане

Меликов раскритиковал информационные ресурсы в Дагестане за отношение к власти

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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⁠ МАХАЧКАЛА, 5 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал некоторые информационные ресурсы, работающие на территории республики, за тенденциозный подход и колкие комментарии в отношении власти, что, по его словам, на руку внешним недругам.
"В чьих интересах, чтобы наша республика остановилась в развитии, перестала смотреть в будущее, вернулась в трудные времена смуты, клановых разборок и террористических угроз? А теперь посмотрите с этой точки зрения на деятельность некоторых информационных ресурсов, работающих на территории Дагестана. Их тенденциозный подход и колкие комментарии в отношении власти, которые вчера воспринимались как безобидные попытки набрать подписчиков, заработать популярность, сегодня приобретают совершенно другой смысл. Осознают ли они это? Знают ли, что действуют на руку внешним силам, заинтересованным в ослаблении нашего единства и стабильности?" - написал Меликов в своем Telegram-канале.
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Глава Дагестана признает, что в регионе множество острых проблем, "которые нужно было решить еще вчера". По его словам, власти работают "по всем фронтам и конца-края нет этой работе". При этом он отметил, что ряд информационных ресурсов, ежедневно и ежечасно обозначающие имеющиеся в регионе социальные проблемы, умалчивают об усилиях властей и "подбрасывают читателям только ту информацию, которая вызывает гнев, страх или чувство безысходности".
По мнению Меликова, в период специальной военной операции недруги проявляют особую активность, их цель – расшатывание ситуации изнутри, и межнациональные и межэтнические отношения у них под особым прицелом. На это, уверен глава Дагестана, "тратятся немалые ресурсы: человеческие и финансовые".
"Только за последние несколько дней мы стали свидетелями работы вражеских, извините за сленг, фейкомётов. Палили из всех орудий: от местных пабликов – с бессовестной ложью о моём здоровье до немецких изданий – с вбросами липовых документов федеральных органов власти… Я уже сказал, что вижу в действиях злоумышленников лишь одну из безуспешных попыток подлого плана раскачать ситуацию в нашем регионе", - добавил глава республики.
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