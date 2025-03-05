https://ria.ru/20250305/gosduma-2003214843.html

ГД приняла проект о сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых регионах

ГД приняла проект о сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых регионах - РИА Новости, 05.03.2025

ГД приняла проект о сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых регионах

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых субъектах РФ. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:52:00+03:00

2025-03-05T14:52:00+03:00

2025-03-05T14:57:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых субъектах РФ. Согласно законопроекту, для получения аттестата школьникам, которые планируют поступать в техникум и колледж, в экспериментальных субъектах РФ нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике. Кроме того, проектом предлагается, чтобы школьники набрали минимум баллов по ОГЭ для перевода в 10 класс в 12 регионах России, в обратном случае они получат преимущественное право при поступлении в колледжи. Особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по программам среднего образования и среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году предлагается в 12 субъектах РФ: городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, в Ростовской и Тюменской областях, Республике Северная Осетия - Алания, а также в Нижегородской, Липецкой, Саратовской областях, Краснодарском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Кузбассе. В документах отмечается, что власти этих регионов будут вправе устанавливать перечень профессий, прием на обучение, по которым осуществляется вне зависимости от результатов ОГЭ при наличии аттестата об основном общем образовании.

https://ria.ru/20250228/oge-2002216761.html

https://ria.ru/20250225/mesh-2001404324.html

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общество, россия, москва, санкт-петербург, госдума рф, основной государственный экзамен (огэ)