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В России утвердят новую систему оплаты труда педагогов - РИА Новости, 05.03.2025
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14:44 05.03.2025 (обновлено: 14:49 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/chernyshenko-2003211770.html
В России утвердят новую систему оплаты труда педагогов
В России утвердят новую систему оплаты труда педагогов - РИА Новости, 05.03.2025
В России утвердят новую систему оплаты труда педагогов
Новая система оплаты труда педагогов будет утверждена в 2026 году, в 2027 году ее внедрят во все образовательные организации, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:44:00+03:00
2025-03-05T14:49:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Новая система оплаты труда педагогов будет утверждена в 2026 году, в 2027 году ее внедрят во все образовательные организации, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."В 2026 году с учетом результатов пилотных проектов будет утверждена новая система оплаты труда, и с 2027 года она будет внедрена во всех образовательных организациях", - сказал вице-премьер в ходе правительственного часа в Госдуме.
https://ria.ru/20250226/pedagogi-2001677583.html
россия
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общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
В России утвердят новую систему оплаты труда педагогов

Чернышенко: в России в 2026 году утвердят новую систему оплаты труда педагогов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУчитель на уроке
Учитель на уроке - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Учитель на уроке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Новая система оплаты труда педагогов будет утверждена в 2026 году, в 2027 году ее внедрят во все образовательные организации, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"В 2026 году с учетом результатов пилотных проектов будет утверждена новая система оплаты труда, и с 2027 года она будет внедрена во всех образовательных организациях", - сказал вице-премьер в ходе правительственного часа в Госдуме.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Чернышенко заявил о важности повышения престижа российских педагогов
26 февраля, 11:48
 
ОбществоРоссияДмитрий Чернышенко
 
 
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