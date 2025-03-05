https://ria.ru/20250305/chernyshenko-2003211770.html
В России утвердят новую систему оплаты труда педагогов
В России утвердят новую систему оплаты труда педагогов - РИА Новости, 05.03.2025
В России утвердят новую систему оплаты труда педагогов
Новая система оплаты труда педагогов будет утверждена в 2026 году, в 2027 году ее внедрят во все образовательные организации, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:44:00+03:00
2025-03-05T14:44:00+03:00
2025-03-05T14:49:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Новая система оплаты труда педагогов будет утверждена в 2026 году, в 2027 году ее внедрят во все образовательные организации, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."В 2026 году с учетом результатов пилотных проектов будет утверждена новая система оплаты труда, и с 2027 года она будет внедрена во всех образовательных организациях", - сказал вице-премьер в ходе правительственного часа в Госдуме.
https://ria.ru/20250226/pedagogi-2001677583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
В России утвердят новую систему оплаты труда педагогов
Чернышенко: в России в 2026 году утвердят новую систему оплаты труда педагогов