https://ria.ru/20250305/chernyshenko-2003211770.html

В России утвердят новую систему оплаты труда педагогов

В России утвердят новую систему оплаты труда педагогов - РИА Новости, 05.03.2025

В России утвердят новую систему оплаты труда педагогов

Новая система оплаты труда педагогов будет утверждена в 2026 году, в 2027 году ее внедрят во все образовательные организации, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:44:00+03:00

2025-03-05T14:44:00+03:00

2025-03-05T14:49:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Новая система оплаты труда педагогов будет утверждена в 2026 году, в 2027 году ее внедрят во все образовательные организации, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."В 2026 году с учетом результатов пилотных проектов будет утверждена новая система оплаты труда, и с 2027 года она будет внедрена во всех образовательных организациях", - сказал вице-премьер в ходе правительственного часа в Госдуме.

https://ria.ru/20250226/pedagogi-2001677583.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий чернышенко