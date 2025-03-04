https://ria.ru/20250304/raschlenenie-2002951719.html

Полиция показала кадры после резонансного убийства в Ленинградской области

Полиция показала кадры после резонансного убийства в Ленинградской области - РИА Новости, 04.03.2025

Полиция показала кадры после резонансного убийства в Ленинградской области

Полиция показала видео, как супружеская пара вывозит чемоданы с останками тела знакомого из подъезда дома в Ленобласти. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T13:15:00+03:00

2025-03-04T13:15:00+03:00

2025-03-04T13:15:00+03:00

происшествия

нева (река)

россия

санкт-петербург

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002935961_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398ba4d41e030c93170ac80ce3b624ca.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Полиция показала видео, как супружеская пара вывозит чемоданы с останками тела знакомого из подъезда дома в Ленобласти. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк выложила в Telegram-канале ссылку на видео с камер видеонаблюдения, запечатлевших, как мужчина и женщина вывозят в лифтовой холл подъезда два чемодана. Позже эти чемоданы обнаружат на берегу Невы, а в них - останки человеческого тела. Также Волк поделилась кадрами допроса задержанной по подозрению в убийстве знакомого супружеской пары. На них мужчина признается в совершении преступления и рассказывает, что конфликт произошел на бытовой почве. В субботу в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что житель Санкт-Петербурга нашел на берегу Невы два чемодана, предположительно, с человеческими останками. Позднее пресс-служба городского главка СК РФ сообщила о возбуждении уголовного дела об убийстве. Подозреваемых задержали в Петрозаводске, куда они прибыли, соблюдая меры конспирации. Предварительно установлено, что 26 февраля в съемной квартире на улице Авиаторов Балтики в городе Мурино Ленинградской области супружеская пара расправилась со своим знакомым, а чтобы скрыть преступление, его тело расчленили, уложили в два чемодана и оставили на берегу Невы. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что супруга задержанного по подозрению в убийстве в 2023 году сменила пол на женский. Также предварительно установлено, что останки тела в чемодане принадлежат мужчине, которого знакомые знали под именем Арина.

https://ria.ru/20250129/zhitel-1996119044.html

https://ria.ru/20240925/prigovor-1974526863.html

нева (река)

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос подозреваемых в резонансном убийстве в Санкт-Петербурге Кадры с пояснениями задержанных лиц, подозреваемых в резонансном убийстве. 2025-03-04T13:15 true PT0M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нева (река), россия, санкт-петербург, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)