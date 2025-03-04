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Полиция показала кадры после резонансного убийства в Ленинградской области - РИА Новости, 04.03.2025
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13:15 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/raschlenenie-2002951719.html
Полиция показала кадры после резонансного убийства в Ленинградской области
Полиция показала кадры после резонансного убийства в Ленинградской области - РИА Новости, 04.03.2025
Полиция показала кадры после резонансного убийства в Ленинградской области
Полиция показала видео, как супружеская пара вывозит чемоданы с останками тела знакомого из подъезда дома в Ленобласти. РИА Новости, 04.03.2025
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2025-03-04T13:15:00+03:00
происшествия
нева (река)
россия
санкт-петербург
ирина волк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Полиция показала видео, как супружеская пара вывозит чемоданы с останками тела знакомого из подъезда дома в Ленобласти. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк выложила в Telegram-канале ссылку на видео с камер видеонаблюдения, запечатлевших, как мужчина и женщина вывозят в лифтовой холл подъезда два чемодана. Позже эти чемоданы обнаружат на берегу Невы, а в них - останки человеческого тела. Также Волк поделилась кадрами допроса задержанной по подозрению в убийстве знакомого супружеской пары. На них мужчина признается в совершении преступления и рассказывает, что конфликт произошел на бытовой почве. В субботу в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что житель Санкт-Петербурга нашел на берегу Невы два чемодана, предположительно, с человеческими останками. Позднее пресс-служба городского главка СК РФ сообщила о возбуждении уголовного дела об убийстве. Подозреваемых задержали в Петрозаводске, куда они прибыли, соблюдая меры конспирации. Предварительно установлено, что 26 февраля в съемной квартире на улице Авиаторов Балтики в городе Мурино Ленинградской области супружеская пара расправилась со своим знакомым, а чтобы скрыть преступление, его тело расчленили, уложили в два чемодана и оставили на берегу Невы. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что супруга задержанного по подозрению в убийстве в 2023 году сменила пол на женский. Также предварительно установлено, что останки тела в чемодане принадлежат мужчине, которого знакомые знали под именем Арина.
https://ria.ru/20250129/zhitel-1996119044.html
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нева (река)
россия
санкт-петербург
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Допрос подозреваемых в резонансном убийстве в Санкт-Петербурге
Кадры с пояснениями задержанных лиц, подозреваемых в резонансном убийстве.
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происшествия, нева (река), россия, санкт-петербург, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нева (река), Россия, Санкт-Петербург, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
Полиция показала кадры после резонансного убийства в Ленинградской области

Супруги вывезли чемоданы с останками тела из дома в Ленинградской области

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Полиция показала видео, как супружеская пара вывозит чемоданы с останками тела знакомого из подъезда дома в Ленобласти.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк выложила в Telegram-канале ссылку на видео с камер видеонаблюдения, запечатлевших, как мужчина и женщина вывозят в лифтовой холл подъезда два чемодана. Позже эти чемоданы обнаружат на берегу Невы, а в них - останки человеческого тела.
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Также Волк поделилась кадрами допроса задержанной по подозрению в убийстве знакомого супружеской пары. На них мужчина признается в совершении преступления и рассказывает, что конфликт произошел на бытовой почве.
В субботу в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что житель Санкт-Петербурга нашел на берегу Невы два чемодана, предположительно, с человеческими останками. Позднее пресс-служба городского главка СК РФ сообщила о возбуждении уголовного дела об убийстве. Подозреваемых задержали в Петрозаводске, куда они прибыли, соблюдая меры конспирации. Предварительно установлено, что 26 февраля в съемной квартире на улице Авиаторов Балтики в городе Мурино Ленинградской области супружеская пара расправилась со своим знакомым, а чтобы скрыть преступление, его тело расчленили, уложили в два чемодана и оставили на берегу Невы.
В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что супруга задержанного по подозрению в убийстве в 2023 году сменила пол на женский. Также предварительно установлено, что останки тела в чемодане принадлежат мужчине, которого знакомые знали под именем Арина.
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ПроисшествияНева (река)РоссияСанкт-ПетербургИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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