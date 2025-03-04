Полиция показала кадры после резонансного убийства в Ленинградской области
Супруги вывезли чемоданы с останками тела из дома в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Полиция показала видео, как супружеская пара вывозит чемоданы с останками тела знакомого из подъезда дома в Ленобласти.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк выложила в Telegram-канале ссылку на видео с камер видеонаблюдения, запечатлевших, как мужчина и женщина вывозят в лифтовой холл подъезда два чемодана. Позже эти чемоданы обнаружат на берегу Невы, а в них - останки человеческого тела.
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Также Волк поделилась кадрами допроса задержанной по подозрению в убийстве знакомого супружеской пары. На них мужчина признается в совершении преступления и рассказывает, что конфликт произошел на бытовой почве.
В субботу в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что житель Санкт-Петербурга нашел на берегу Невы два чемодана, предположительно, с человеческими останками. Позднее пресс-служба городского главка СК РФ сообщила о возбуждении уголовного дела об убийстве. Подозреваемых задержали в Петрозаводске, куда они прибыли, соблюдая меры конспирации. Предварительно установлено, что 26 февраля в съемной квартире на улице Авиаторов Балтики в городе Мурино Ленинградской области супружеская пара расправилась со своим знакомым, а чтобы скрыть преступление, его тело расчленили, уложили в два чемодана и оставили на берегу Невы.
В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что супруга задержанного по подозрению в убийстве в 2023 году сменила пол на женский. Также предварительно установлено, что останки тела в чемодане принадлежат мужчине, которого знакомые знали под именем Арина.
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