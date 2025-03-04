https://ria.ru/20250304/raschlenenie-2002944103.html

Появились детали по делу о расчленении человека в Ленинградской области

Появились детали по делу о расчленении человека в Ленинградской области - РИА Новости, 04.03.2025

Появились детали по делу о расчленении человека в Ленинградской области

Супружеская пара, предположительно, расчленившая знакомого, несколько дней решала, что делать с телом, которое все это время находилось в их квартире в городе... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:49:00+03:00

2025-03-04T12:49:00+03:00

2025-03-04T13:08:00+03:00

происшествия

ленинградская область

нева (река)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар — РИА Новости. Супружеская пара, предположительно, расчленившая знакомого, несколько дней решала, что делать с телом, которое все это время находилось в их квартире в городе Мурино Ленинградской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Мотив убийства банален. Они познакомились, сильно выпили, произошел немотивированный конфликт, и муж убил гостя. Пару дней жили в квартире с трупом, пока думали, что делать", — рассказал собеседник агентства. По его словам, выясняя личности задержанных, полицейские установили, что до 2023 года супруга Лолита из Карелии была мужчиной, а после поменяла пол на женский. "Также было установлено, что труп, останки которого были найдены в чемодане, принадлежит мужчине. На нем имелись трусы-стринги, а знакомые звали его именем Арина", — продолжил собеседник. В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что житель Санкт-Петербурга нашел на берегу Невы два чемодана, предположительно, с человеческими останками. Позднее пресс-служба городского главка СК сообщила о возбуждении уголовного дела об убийстве. Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что полицейские оперативно установили личность убитого и вышли на след подозреваемых. При содействии полицейских из Карелии их задержали в Петрозаводске, куда они прибыли, соблюдая меры конспирации. Предварительно установлено, что 26 февраля в съемной квартире на улице Авиаторов Балтики в городе Мурино Ленинградской области супружеская пара расправилась со своим знакомым, а чтобы скрыть преступление, его тело расчленили, уложили в два чемодана и оставили на берегу Невы.

https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977527932.html

https://ria.ru/20240924/ubiystvo-1974489299.html

ленинградская область

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Допрос подозреваемых в резонансном убийстве в Санкт-Петербурге Кадры с пояснениями задержанных лиц, подозреваемых в резонансном убийстве. 2025-03-04T12:49 true PT0M47S

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происшествия, ленинградская область, нева (река), россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)