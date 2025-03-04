https://ria.ru/20250304/oon-2003072024.html

Генассамблея ООН одобрила резолюцию по 80-летию окончания ВОВ

Генассамблея ООН одобрила резолюцию по 80-летию окончания ВОВ - РИА Новости, 04.03.2025

Генассамблея ООН одобрила резолюцию по 80-летию окончания ВОВ

Генеральная Ассамблея ООН одобрила предложенную РФ резолюцию по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, запросив тем самым проведение... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T21:19:00+03:00

2025-03-04T21:19:00+03:00

2025-03-04T21:19:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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ООН, 4 мар – РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН одобрила предложенную РФ резолюцию по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, запросив тем самым проведение торжественного заседания ГА в память о жертвах того конфликта, передает корреспондент РИА Новости. Документ был принят консенсусом. Резолюцию подготовила РФ в соавторстве с десятками государств, в том числе Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, КНР, Киргизией, Сербией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, КНДР и Ираном. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости ранее призывал членов ООН поддержать документ и "отдать таким образом дань памяти всем, кто положил свои жизни на алтарь борьбы за мир без нацизма". Принятой резолюцией ГА ООН, среди прочего, просит председателя директивного органа Всемирной Организации провести "специальное торжественное заседание ГА в память обо всех жертвах Второй мировой войны в течение второй недели мая в 2025 году и впоследствии проводить такие заседания каждые пять лет". Также документом предлагается всем членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам "соответствующим образом" отмечать 8-9 мая как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны. Преамбулой документа Генассамблея, в частности, призвала членов Всемирной Организации делать "все возможное" для того, чтобы воздерживаться в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения. Резолюции ГА ООН носят рекомендательный характер.

https://ria.ru/20250304/myanma-2003066879.html

https://ria.ru/20250304/parad-2003008985.html

https://ria.ru/20250304/peskov-2002936365.html

россия

азербайджан

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