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Генассамблея ООН одобрила резолюцию по 80-летию окончания ВОВ - РИА Новости, 04.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:19 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/oon-2003072024.html
Генассамблея ООН одобрила резолюцию по 80-летию окончания ВОВ
Генассамблея ООН одобрила резолюцию по 80-летию окончания ВОВ - РИА Новости, 04.03.2025
Генассамблея ООН одобрила резолюцию по 80-летию окончания ВОВ
Генеральная Ассамблея ООН одобрила предложенную РФ резолюцию по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, запросив тем самым проведение... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T21:19:00+03:00
2025-03-04T21:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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ООН, 4 мар – РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН одобрила предложенную РФ резолюцию по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, запросив тем самым проведение торжественного заседания ГА в память о жертвах того конфликта, передает корреспондент РИА Новости. Документ был принят консенсусом. Резолюцию подготовила РФ в соавторстве с десятками государств, в том числе Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, КНР, Киргизией, Сербией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, КНДР и Ираном. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости ранее призывал членов ООН поддержать документ и "отдать таким образом дань памяти всем, кто положил свои жизни на алтарь борьбы за мир без нацизма". Принятой резолюцией ГА ООН, среди прочего, просит председателя директивного органа Всемирной Организации провести "специальное торжественное заседание ГА в память обо всех жертвах Второй мировой войны в течение второй недели мая в 2025 году и впоследствии проводить такие заседания каждые пять лет". Также документом предлагается всем членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам "соответствующим образом" отмечать 8-9 мая как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны. Преамбулой документа Генассамблея, в частности, призвала членов Всемирной Организации делать "все возможное" для того, чтобы воздерживаться в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения. Резолюции ГА ООН носят рекомендательный характер.
https://ria.ru/20250304/myanma-2003066879.html
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в мире, россия, азербайджан, армения, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Азербайджан, Армения, Василий Небензя, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Генассамблея ООН одобрила резолюцию по 80-летию окончания ВОВ

Генассамблея ООН одобрила резолюцию России по 80-летию окончания ВОВ

© AP Photo / Frank Franklin IIЗаседание Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Frank Franklin II
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
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ООН, 4 мар – РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН одобрила предложенную РФ резолюцию по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, запросив тем самым проведение торжественного заседания ГА в память о жертвах того конфликта, передает корреспондент РИА Новости.
Документ был принят консенсусом.
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Резолюцию подготовила РФ в соавторстве с десятками государств, в том числе Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, КНР, Киргизией, Сербией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, КНДР и Ираном. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости ранее призывал членов ООН поддержать документ и "отдать таким образом дань памяти всем, кто положил свои жизни на алтарь борьбы за мир без нацизма".
Принятой резолюцией ГА ООН, среди прочего, просит председателя директивного органа Всемирной Организации провести "специальное торжественное заседание ГА в память обо всех жертвах Второй мировой войны в течение второй недели мая в 2025 году и впоследствии проводить такие заседания каждые пять лет".
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Также документом предлагается всем членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам "соответствующим образом" отмечать 8-9 мая как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.
Преамбулой документа Генассамблея, в частности, призвала членов Всемирной Организации делать "все возможное" для того, чтобы воздерживаться в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения.
Резолюции ГА ООН носят рекомендательный характер.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияАзербайджанАрменияВасилий НебензяООНГенеральная Ассамблея ООН80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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