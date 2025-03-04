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ГД 5 марта рассмотрит во втором чтении проект эксперимента с ОГЭ - РИА Новости, 04.03.2025
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12:48 04.03.2025 (обновлено: 15:11 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/oge-2002943850.html
ГД 5 марта рассмотрит во втором чтении проект эксперимента с ОГЭ
ГД 5 марта рассмотрит во втором чтении проект эксперимента с ОГЭ - РИА Новости, 04.03.2025
ГД 5 марта рассмотрит во втором чтении проект эксперимента с ОГЭ
В ходе пленарного заседания во вторник депутатами ГД принято решение о рассмотрении в среду во втором чтении законопроекта о сдаче ОГЭ только по двум предметам... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:48:00+03:00
2025-03-04T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. В ходе пленарного заседания во вторник депутатами ГД принято решение о рассмотрении в среду во втором чтении законопроекта о сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых субъектах РФ, сообщила пресс-служба ГД."Сегодня в ходе пленарного заседания депутатами принято решение о рассмотрении во втором чтении законопроекта о проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования завтра, 5 марта", - сказано в сообщении пресс-службы ГД.Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что были проведены все необходимые консультации и переговоры с правительством."Услышали Государственную Думу и прислушались к предложениям, которые были озвучены профильным комитетом. Мы все ждем рассмотрения этого закона. Он важный. Это очень серьезный шаг к развитию среднего профессионального образования в нашей стране", - добавил Володин.Согласно предлагаемым изменениям для получения аттестата тем, кто планирует поступать в техникум и колледж, в экспериментальных субъектах РФ нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике.Ранее комитет Госдумы по просвещению одобрил поправку, согласно которой школьники должны будут набрать минимум баллов по ОГЭ для перевода в 10 класс в 12 регионах России, в обратном случае они получат преимущественное право при поступлении в колледжи.Изначально законопроектом предлагалось установить особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по программам среднего образования и среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году в пяти субъектах РФ: городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, в Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия - Алания. Позже комитет Госдумы по просвещению одобрил поправки о включении еще семи регионов: Нижегородская область, Краснодарский край, Липецкая область, Саратовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатка и Кузбасс
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общество, россия, госдума рф, основной государственный экзамен (огэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Госдума РФ, Основной государственный экзамен (ОГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
ГД 5 марта рассмотрит во втором чтении проект эксперимента с ОГЭ

ГД 5 марта рассмотрит во втором чтении проект о сдаче ОГЭ по двум предметам

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. В ходе пленарного заседания во вторник депутатами ГД принято решение о рассмотрении в среду во втором чтении законопроекта о сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых субъектах РФ, сообщила пресс-служба ГД.
"Сегодня в ходе пленарного заседания депутатами принято решение о рассмотрении во втором чтении законопроекта о проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования завтра, 5 марта", - сказано в сообщении пресс-службы ГД.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что были проведены все необходимые консультации и переговоры с правительством.
"Услышали Государственную Думу и прислушались к предложениям, которые были озвучены профильным комитетом. Мы все ждем рассмотрения этого закона. Он важный. Это очень серьезный шаг к развитию среднего профессионального образования в нашей стране", - добавил Володин.
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Согласно предлагаемым изменениям для получения аттестата тем, кто планирует поступать в техникум и колледж, в экспериментальных субъектах РФ нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике.
Ранее комитет Госдумы по просвещению одобрил поправку, согласно которой школьники должны будут набрать минимум баллов по ОГЭ для перевода в 10 класс в 12 регионах России, в обратном случае они получат преимущественное право при поступлении в колледжи.
Изначально законопроектом предлагалось установить особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по программам среднего образования и среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году в пяти субъектах РФ: городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, в Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия - Алания. Позже комитет Госдумы по просвещению одобрил поправки о включении еще семи регионов: Нижегородская область, Краснодарский край, Липецкая область, Саратовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатка и Кузбасс
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