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Биометрия не предполагает тотальной записи голосов, заявили в Минцифры - РИА Новости, 04.03.2025
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15:36 04.03.2025 (обновлено: 15:43 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/mintsifra-2002989986.html
Биометрия не предполагает тотальной записи голосов, заявили в Минцифры
Биометрия не предполагает тотальной записи голосов, заявили в Минцифры - РИА Новости, 04.03.2025
Биометрия не предполагает тотальной записи голосов, заявили в Минцифры
Мера по использованию биометрических данных для отражения мошеннических телефонных атак, являющаяся частью законопроекта о противодействии телефонному и... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T15:36:00+03:00
2025-03-04T15:43:00+03:00
технологии
дмитрий григоренко
наталья касперская
госдума рф
совет федерации рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мера по использованию биометрических данных для отражения мошеннических телефонных атак, являющаяся частью законопроекта о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, не предполагает тотальной записи голосов россиян, заявил замминистра цифрового развития Иван Лебедев. Ранее в феврале правительство внесло в Госдуму законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Проектом предлагается создать государственную информационную систему с записями голосов мошенников, установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры и т.д. Также в феврале в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко агентству заявили, что кабмин разрабатывает решение с использованием биометрии, направленное на отражение атак телефонных мошенников. "Точно ни о какой записи голосов тотальной для того, чтобы их потом каким-то образом проверять и смотреть на предмет мошеннических действий, речи не идет. И точно мы понимаем, что внесенный законопроект прошел уже и государственно-правовое управление. ... Мы не могли внести такую инициативу, которая противоречит нормам Конституции. Поэтому, если провалиться в глубину понимания антифрод-платформы, которая позволяет это делать, то там совершенно речи об этом не идет", - сказал Лебедев в ходе совместного заседания совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская по время выступления на заседании предложила убрать из законопроекта пункты, касающиеся сканирования голосов и распознавания речи. По ее мнению, иначе потребуются тотальные прослушка и сбор голосов граждан.
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технологии, дмитрий григоренко, наталья касперская, госдума рф, совет федерации рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Технологии, Дмитрий Григоренко, Наталья Касперская, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Биометрия не предполагает тотальной записи голосов, заявили в Минцифры

Замглавы Минцифры Лебедев: биометрия не предполагает тотальной записи голосов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мера по использованию биометрических данных для отражения мошеннических телефонных атак, являющаяся частью законопроекта о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, не предполагает тотальной записи голосов россиян, заявил замминистра цифрового развития Иван Лебедев.
Ранее в феврале правительство внесло в Госдуму законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Проектом предлагается создать государственную информационную систему с записями голосов мошенников, установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры и т.д. Также в феврале в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко агентству заявили, что кабмин разрабатывает решение с использованием биометрии, направленное на отражение атак телефонных мошенников.
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"Точно ни о какой записи голосов тотальной для того, чтобы их потом каким-то образом проверять и смотреть на предмет мошеннических действий, речи не идет. И точно мы понимаем, что внесенный законопроект прошел уже и государственно-правовое управление. ... Мы не могли внести такую инициативу, которая противоречит нормам Конституции. Поэтому, если провалиться в глубину понимания антифрод-платформы, которая позволяет это делать, то там совершенно речи об этом не идет", - сказал Лебедев в ходе совместного заседания совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская по время выступления на заседании предложила убрать из законопроекта пункты, касающиеся сканирования голосов и распознавания речи. По ее мнению, иначе потребуются тотальные прослушка и сбор голосов граждан.
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ТехнологииДмитрий ГригоренкоНаталья КасперскаяГосдума РФСовет Федерации РФМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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