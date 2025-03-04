https://ria.ru/20250304/mintsifra-2002989986.html

Биометрия не предполагает тотальной записи голосов, заявили в Минцифры

Биометрия не предполагает тотальной записи голосов, заявили в Минцифры - РИА Новости, 04.03.2025

Биометрия не предполагает тотальной записи голосов, заявили в Минцифры

Мера по использованию биометрических данных для отражения мошеннических телефонных атак, являющаяся частью законопроекта о противодействии телефонному и... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T15:36:00+03:00

2025-03-04T15:36:00+03:00

2025-03-04T15:43:00+03:00

технологии

дмитрий григоренко

наталья касперская

госдума рф

совет федерации рф

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мера по использованию биометрических данных для отражения мошеннических телефонных атак, являющаяся частью законопроекта о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, не предполагает тотальной записи голосов россиян, заявил замминистра цифрового развития Иван Лебедев. Ранее в феврале правительство внесло в Госдуму законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Проектом предлагается создать государственную информационную систему с записями голосов мошенников, установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры и т.д. Также в феврале в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко агентству заявили, что кабмин разрабатывает решение с использованием биометрии, направленное на отражение атак телефонных мошенников. "Точно ни о какой записи голосов тотальной для того, чтобы их потом каким-то образом проверять и смотреть на предмет мошеннических действий, речи не идет. И точно мы понимаем, что внесенный законопроект прошел уже и государственно-правовое управление. ... Мы не могли внести такую инициативу, которая противоречит нормам Конституции. Поэтому, если провалиться в глубину понимания антифрод-платформы, которая позволяет это делать, то там совершенно речи об этом не идет", - сказал Лебедев в ходе совместного заседания совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская по время выступления на заседании предложила убрать из законопроекта пункты, касающиеся сканирования голосов и распознавания речи. По ее мнению, иначе потребуются тотальные прослушка и сбор голосов граждан.

https://ria.ru/20250219/mintsifry-2000278770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, дмитрий григоренко, наталья касперская, госдума рф, совет федерации рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)