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СМИ рассказали, как провал командования ВСУ привел к катастрофе в зоне СВО
СМИ рассказали, как провал командования ВСУ привел к катастрофе в зоне СВО - РИА Новости, 04.03.2025
СМИ рассказали, как провал командования ВСУ привел к катастрофе в зоне СВО
Удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области российским ракетным комплексом "Искандер-М" произошел из-за безразличия украинских командиров, пишет военный... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:26:00+03:00
2025-03-04T12:26:00+03:00
2025-03-04T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области российским ракетным комплексом "Искандер-М" произошел из-за безразличия украинских командиров, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Командиры обычно были равнодушны к уязвимости военнослужащих", — приводит Экс слова одного из украинских военных, ранее размещенного в этом учебном центре.Как указал обозреватель, на полигоне не было никаких укрытий, маскировки или мер противодействия беспилотникам, которые могли обнаружить расположение тренировочного пункта.Минобороны России 1 марта сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил до 150 солдат ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области. Позже командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подтвердил удар по полигону. Как сообщило в понедельник государственное бюро расследований (ГБР), на Украине заведено уголовное дело заведено по факту удара по полигону в Днепропетровской области. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области в субботу был нанесен во время построения личного состава.Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале заявил об отстранении начальника центра подготовки военнослужащих и командира воинской части после удара "Искандером-М" по полигону.
https://ria.ru/20250304/evrosoyuz-2002922566.html
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Удар по военному полигону Новомосковский
Удар по военному полигону Новомосковский
2025-03-04T12:26
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в мире, днепропетровская область, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), верховная рада украины, forbes
В мире, Днепропетровская область, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Верховная Рада Украины, Forbes
СМИ рассказали, как провал командования ВСУ привел к катастрофе в зоне СВО
Forbes: удар по полигону ВСУ произошел из-за безразличия украинских командиров