https://ria.ru/20250303/turtsija-2002652958.html
Анкара ожидает с визитом Путина, сообщил источник
Анкара ожидает с визитом Путина, сообщил источник - РИА Новости, 03.03.2025
Анкара ожидает с визитом Путина, сообщил источник
Турция на высшем уровне заявила о том, что ждёт визита президента РФ Владимира Путина, но конкретных сроков пока нет, сообщил РИА Новости высокопоставленный... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T06:36:00+03:00
2025-03-03T06:36:00+03:00
2025-03-03T07:06:00+03:00
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АНКАРА, 3 мар - РИА Новости. Турция на высшем уровне заявила о том, что ждёт визита президента РФ Владимира Путина, но конкретных сроков пока нет, сообщил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в турецкой столице. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просил передать российскому лидеру Владимиру Путину, что его ждут с визитом, сообщила ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко, посетившая с визитом Турцию. "Мы на высшем уровне заявили о том, что ждем уважаемого Владимира Путина", - сказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос о том, когда может состояться визит российского лидера в Турцию, источник сообщил, что "конкретных сроков нет".
https://ria.ru/20250303/turtsija-2002646528.html
https://ria.ru/20250301/turtsija-2002448878.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Анкара ожидает с визитом Путина, сообщил источник
Турция ждет визита Путина, но конкретных сроков пока нет