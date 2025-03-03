https://ria.ru/20250303/turtsija-2002652958.html

Анкара ожидает с визитом Путина, сообщил источник

Анкара ожидает с визитом Путина, сообщил источник - РИА Новости, 03.03.2025

Анкара ожидает с визитом Путина, сообщил источник

Турция на высшем уровне заявила о том, что ждёт визита президента РФ Владимира Путина, но конкретных сроков пока нет, сообщил РИА Новости высокопоставленный... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T06:36:00+03:00

2025-03-03T06:36:00+03:00

2025-03-03T07:06:00+03:00

турция

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 3 мар - РИА Новости. Турция на высшем уровне заявила о том, что ждёт визита президента РФ Владимира Путина, но конкретных сроков пока нет, сообщил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в турецкой столице. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просил передать российскому лидеру Владимиру Путину, что его ждут с визитом, сообщила ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко, посетившая с визитом Турцию. "Мы на высшем уровне заявили о том, что ждем уважаемого Владимира Путина", - сказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос о том, когда может состояться визит российского лидера в Турцию, источник сообщил, что "конкретных сроков нет".

https://ria.ru/20250303/turtsija-2002646528.html

https://ria.ru/20250301/turtsija-2002448878.html

турция

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире