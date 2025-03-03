https://ria.ru/20250303/oskar-2002706113.html

"Оскар"-2025: удивительные наряды звезд и русские на сцене

"Оскар"-2025: удивительные наряды звезд и русские на сцене - РИА Новости, 03.03.2025

"Оскар"-2025: удивительные наряды звезд и русские на сцене

Церемония вручения премии "Оскар" 2025 года, завершившаяся в Лос-Анджелесе, стала ярким шоу, полным неожиданных моментов, триумфов и впечатляющих нарядов. В... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:16:00+03:00

2025-03-03T12:16:00+03:00

2025-03-03T14:50:00+03:00

культура

культура-важное

кино

кинопремия "оскар"

шон бейкер

юрий борисов (роскосмос)

майки мэдисон

лос-анджелес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002707184_0:143:2753:1692_1920x0_80_0_0_52bceab9da65f802642b4bc15d923da4.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Церемония вручения премии "Оскар" 2025 года, завершившаяся в Лос-Анджелесе, стала ярким шоу, полным неожиданных моментов, триумфов и впечатляющих нарядов. В этом году конкуренция была особенно острой, а результаты — порой непредсказуемыми. Главным триумфатором стал фильм "Анора" Шона Бейкера. Российский актер Юра Борисов был номинирован на "Лучшую мужскую роль второго плана" (а ранее уже получил за нее же награду от Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса), но на "Оскаре" победу в этой категории, как и прогнозировалось, одержал Киран Калкин."Анора": пять победЕще до церемонии награждения "Аноре" прочили награды в разных номинациях, в том числе — за "Лучший фильм".При этом оценка букмекерами вероятности ее победы на "Оскаре" в феврале, по данным онлайн-платформы Polymarket, составляла почти 70 процентов. В результате фильм "Анора" режиссера Шона Бейкера стал главным триумфатором вечера. Он завоевал пять статуэток (из шести заявленных номинаций), включая две главные — "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".Также у "Аноры" "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж" и "Лучшая женская роль". Причем за сценарий и монтаж статуэтки также получал Шон Бейкер, ибо делал все сам-сам. В какой-то момент режиссер начал благодарить свою собаку, так как всех остальных уже отметил в предыдущем выступлении."Их бюджет был немногим больше, чем еда для команды "Капитана Америки". Вручение "Оскара" такому фильму сродни победе хороших парней", — считает колумнист The Washington Post Вильям Лейтч.По его словам, в мире независимого кино "Анора" — стопроцентный хит. При этом, подчеркнул колумнист, многие зрители смотрели эту картину, невзирая на различные слухи вокруг нее."Многое было написано о том, как искусство, и в частности мир кино, пытается отреагировать на то, что фильм снят с русскими актерами", — подытожил он. В "Аноре" сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.Исполнительница главной роли, 25-летняя Майки Мэдисон, получила награду за "Лучшую женскую роль". Это стало главной неожиданностью, учитывая, что фавориткой считалась Деми Мур за роль в фильме "Субстанция".На церемонии Майки появилась в светло-розовом с черной отделкой платье от Dior. Простая прическа и аккуратный макияж подчеркнули скромный образ молодой актрисы (сыгравшей в "Аноре", напомним, стриптизершу). Мэдисон вышла со списком благодарностей всем близким и коллегам, а также тепло высказалась в адрес работниц секс-индустрии и передала спасибо району Брайтон-Бич (где традиционно живут выходцы из СССР).Перед тем как объявить имя лучшего актера второго плана, Роберт Дауни — младший спросил у зала: "Юра Борисов же был удивителен в "Аноре"?" И зал ответил овациями. "Превосходное исполнение, добро пожаловать на большую сцену! У тебя большое будущее, ты в правильном месте!" Но приз ушел Калкину.Юра же с супругой покорили всех великолепными классическими образами, дружелюбием и теплыми отношениями (на красной дорожке актер специально нагнулся, чтобы поправить у Анны шлейф белоснежного платья). Это смотрелось трогательно, конечно.В категории "Лучшая мужская роль" конкуренция была особенно напряженной между Эдрианом Броуди и Тимоти Шаламе за роль в фильме "Боб Дилан: никому не известный". Несмотря на сильную игру Шаламе, Броуди одержал победу.Зои Салдана заслуженно получила "Оскар" как лучшая актриса второго плана (фильм "Эмилия Перес"). Она появилась на церемонии в эффектном наряде от Saint Laurent.Исполнительница главной роли в этом же фильме — Карла София Гаскон — также была номинанткой, но уже в основной женской категории. Но после ее скандальных твитов (позже удаленных) транс-актриса даже не появилась на красной дорожке и тихо сидела в зале. Зато вышла другая ее партнерша по фильму "Эмилия Перес" — Селена Гомес, которую Гаскон назвала в соцсетях "богатой крысой", но потом извинилась.Сама же Селена блистала в кастомном, специально для нее сшитом платье от Ralph Lauren. Образ кажется идеальным и претендует на звание лучшего на этой церемонии. К тому же Селена феноменально похудела (впору давать ей победу в номинации Ozempic Academy Awards) и выглядела как никогда великолепно.Дэми Мур не получила, вопреки прогнозам, приз за "Лучшую женскую роль". Актриса подготовилась для триумфа и появилась на красной дорожке в платье победительницы от Armani. Но в этот раз (опять) не сложилось.Блеск кристаллов и тонкое кружевоАктриса и модель, дочь Джони Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз выбрала для церемонии пикантное платье из полупрозрачного черного кружева. Ее образ напоминал французские канкан и богему одновременно. С такой фигурой — можно. Ариана Гранде, представлявшая на "Оскаре" мюзикл "Злая: сказка о ведьме с Запада", в персиковом платье с жестким атласным верхом и легкой шифоновой юбкой появилась на красной дорожке словно диснеевская принцесса. Еще одна романтическая красавица Эль Фаннинг предпочла классическое сочетание белое-черное и макси. Достаточно строгий образ смягчали нежные и женственные черты лица актрисы. Сама безупречность.Скарлетт Йоханссон в лиловом бархатном платье и длинных перчатках в тон выглядела загадочно. Видимо, этот цвет магов и фокусников так преобразил сексуальную блондинку.Яркая испанка Пенелопа Крус пришла на "Оскар" в белоснежном шелковом платье, украшенном множеством пуговиц, и этот наряд выглядел перегруженным драпировками, деталями. Не лучший выбор. Холли Берри, как и положено женщине-кошке, выглядела опасно и притягательно в своем наряде, покрытом то ли осколками зеркал, то ли металлическими пластинами. Остро, завораживающе. Изабелла Росселлини в память о Дэвиде Линче и своей роли в его фильме "Голубой бархат" облачилась в синее бархатное платье.Ана де Армас в минималистичном длинном шелковом черном платье с оригинальным кружевным верхом выглядела восхитительно. Анок Яй, как и Ариана Гранде, выбрала персик, но в своем наряде экстравагантного кроя и черном боа походила не на принцессу, а на экзотическую птицу или русалку. Не на любой вкус, но внимание точно привлекает. Синтия Эриво вышла на красную дорожку в удивительном темно-изумрудном наряде. Необычный верх напоминал высокие воротники знатных испанских дам, как и объемная на бедрах юбка. А ее маникюр можно смело назвать аксессуаром. Майли Сайрус тоже предпочла классику. Длинное черное платье с расшитым пайетками верхом и полупрозрачной юбкой — беспроигрышный, всегда актуальный вариант.Лиса в красивом платье-смокинге, лаконично, но ярко украшенном красным цветком, продемонстрировала силу и даже мужественность хрупких на вид женщин. На Мишель Йео невозможно было не обратить внимание. Вот что значит — цвет настроения синий. В классическом платье с длинным шлейфом она выглядела богиней.

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культура-важное, кино, кинопремия "оскар", шон бейкер, юрий борисов (роскосмос), майки мэдисон, лос-анджелес, фото