"Оскар"-2025: удивительные наряды звезд и русские на сцене
Дауни-младший заявил на "Оскаре", что у Юры Борисова большое будущее в кино
© Getty Images / Kevin WinterСъемочная группа фильма "Анора" на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
© Getty Images / Kevin Winter
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Церемония вручения премии "Оскар" 2025 года, завершившаяся в Лос-Анджелесе, стала ярким шоу, полным неожиданных моментов, триумфов и впечатляющих нарядов. В этом году конкуренция была особенно острой, а результаты — порой непредсказуемыми. Главным триумфатором стал фильм "Анора" Шона Бейкера. Российский актер Юра Борисов был номинирован на "Лучшую мужскую роль второго плана" (а ранее уже получил за нее же награду от Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса), но на "Оскаре" победу в этой категории, как и прогнозировалось, одержал Киран Калкин.
"Анора": пять побед
© AP Photo / Chris PizzelloСъемочная группа фильма "Анора" на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Chris Pizzello
Съемочная группа фильма "Анора" на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Еще до церемонии награждения "Аноре" прочили награды в разных номинациях, в том числе — за "Лучший фильм".
При этом оценка букмекерами вероятности ее победы на "Оскаре" в феврале, по данным онлайн-платформы Polymarket, составляла почти 70 процентов.
В результате фильм "Анора" режиссера Шона Бейкера стал главным триумфатором вечера. Он завоевал пять статуэток (из шести заявленных номинаций), включая две главные — "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".
© AP Photo / Jordan StraussОбладатель премии "Оскар" за лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж, лучшую режиссуру и лучшую картину за фильм "Анора" Шон Бейкер на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
© AP Photo / Jordan Strauss
Обладатель премии "Оскар" за лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж, лучшую режиссуру и лучшую картину за фильм "Анора" Шон Бейкер на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
Также у "Аноры" "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж" и "Лучшая женская роль". Причем за сценарий и монтаж статуэтки также получал Шон Бейкер, ибо делал все сам-сам. В какой-то момент режиссер начал благодарить свою собаку, так как всех остальных уже отметил в предыдущем выступлении.
"Их бюджет был немногим больше, чем еда для команды "Капитана Америки". Вручение "Оскара" такому фильму сродни победе хороших парней", — считает колумнист The Washington Post Вильям Лейтч.
По его словам, в мире независимого кино "Анора" — стопроцентный хит. При этом, подчеркнул колумнист, многие зрители смотрели эту картину, невзирая на различные слухи вокруг нее.
"Многое было написано о том, как искусство, и в частности мир кино, пытается отреагировать на то, что фильм снят с русскими актерами", — подытожил он. В "Аноре" сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.
© AP Photo / Jordan StraussОбладательница премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Анора" Майки Мэдисон на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Jordan Strauss
Обладательница премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Анора" Майки Мэдисон на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Исполнительница главной роли, 25-летняя Майки Мэдисон, получила награду за "Лучшую женскую роль". Это стало главной неожиданностью, учитывая, что фавориткой считалась Деми Мур за роль в фильме "Субстанция".
На церемонии Майки появилась в светло-розовом с черной отделкой платье от Dior. Простая прическа и аккуратный макияж подчеркнули скромный образ молодой актрисы (сыгравшей в "Аноре", напомним, стриптизершу). Мэдисон вышла со списком благодарностей всем близким и коллегам, а также тепло высказалась в адрес работниц секс-индустрии и передала спасибо району Брайтон-Бич (где традиционно живут выходцы из СССР).
© AP Photo / Jordan StraussЮра Борисов и Анна Борисова на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Jordan Strauss
Юра Борисов и Анна Борисова на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Перед тем как объявить имя лучшего актера второго плана, Роберт Дауни — младший спросил у зала: "Юра Борисов же был удивителен в "Аноре"?" И зал ответил овациями. "Превосходное исполнение, добро пожаловать на большую сцену! У тебя большое будущее, ты в правильном месте!" Но приз ушел Калкину.
Юра же с супругой покорили всех великолепными классическими образами, дружелюбием и теплыми отношениями (на красной дорожке актер специально нагнулся, чтобы поправить у Анны шлейф белоснежного платья). Это смотрелось трогательно, конечно.
© AP Photo / Jordan StraussОбладатель премии "Оскар" за лучшую мужскую роль за фильм "Бруталист" Эдриан Броуди на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Jordan Strauss
Обладатель премии "Оскар" за лучшую мужскую роль за фильм "Бруталист" Эдриан Броуди на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
В категории "Лучшая мужская роль" конкуренция была особенно напряженной между Эдрианом Броуди и Тимоти Шаламе за роль в фильме "Боб Дилан: никому не известный". Несмотря на сильную игру Шаламе, Броуди одержал победу.
© AP Photo / Jordan StraussОбладательница премии "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана Зои Салдана на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Jordan Strauss
Обладательница премии "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана Зои Салдана на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Зои Салдана заслуженно получила "Оскар" как лучшая актриса второго плана (фильм "Эмилия Перес"). Она появилась на церемонии в эффектном наряде от Saint Laurent.
Исполнительница главной роли в этом же фильме — Карла София Гаскон — также была номинанткой, но уже в основной женской категории. Но после ее скандальных твитов (позже удаленных) транс-актриса даже не появилась на красной дорожке и тихо сидела в зале. Зато вышла другая ее партнерша по фильму "Эмилия Перес" — Селена Гомес, которую Гаскон назвала в соцсетях "богатой крысой", но потом извинилась.
© Getty Images / Frazer HarrisonСелена Гомес на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
© Getty Images / Frazer Harrison
Селена Гомес на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
Сама же Селена блистала в кастомном, специально для нее сшитом платье от Ralph Lauren. Образ кажется идеальным и претендует на звание лучшего на этой церемонии. К тому же Селена феноменально похудела (впору давать ей победу в номинации Ozempic Academy Awards) и выглядела как никогда великолепно.
© Getty Images / Frazer HarrisonДеми Мур на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
© Getty Images / Frazer Harrison
Деми Мур на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
Дэми Мур не получила, вопреки прогнозам, приз за "Лучшую женскую роль". Актриса подготовилась для триумфа и появилась на красной дорожке в платье победительницы от Armani. Но в этот раз (опять) не сложилось.
Блеск кристаллов и тонкое кружево
© Getty Images / Mike CoppolaЛили-Роуз Депп на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
© Getty Images / Mike Coppola
Лили-Роуз Депп на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
Актриса и модель, дочь Джони Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз выбрала для церемонии пикантное платье из полупрозрачного черного кружева. Ее образ напоминал французские канкан и богему одновременно. С такой фигурой — можно.
© Getty Images / Chelsea GuglielminoАриана Гранде на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
© Getty Images / Chelsea Guglielmino
Ариана Гранде на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
Ариана Гранде, представлявшая на "Оскаре" мюзикл "Злая: сказка о ведьме с Запада", в персиковом платье с жестким атласным верхом и легкой шифоновой юбкой появилась на красной дорожке словно диснеевская принцесса.
© Getty Images / Monica SchipperЭль Фаннинг на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
© Getty Images / Monica Schipper
Эль Фаннинг на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
Еще одна романтическая красавица Эль Фаннинг предпочла классическое сочетание белое-черное и макси. Достаточно строгий образ смягчали нежные и женственные черты лица актрисы. Сама безупречность.
© Getty Images / Mike CoppolaСкарлетт Йоханссон на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
© Getty Images / Mike Coppola
Скарлетт Йоханссон на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
Скарлетт Йоханссон в лиловом бархатном платье и длинных перчатках в тон выглядела загадочно. Видимо, этот цвет магов и фокусников так преобразил сексуальную блондинку.
© Getty Images / Monica SchipperПенелопа Крус на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
© Getty Images / Monica Schipper
Пенелопа Крус на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
Яркая испанка Пенелопа Крус пришла на "Оскар" в белоснежном шелковом платье, украшенном множеством пуговиц, и этот наряд выглядел перегруженным драпировками, деталями. Не лучший выбор.
© Getty Images / Mike CoppolaХолли Берри на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
© Getty Images / Mike Coppola
Холли Берри на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
Холли Берри, как и положено женщине-кошке, выглядела опасно и притягательно в своем наряде, покрытом то ли осколками зеркал, то ли металлическими пластинами. Остро, завораживающе.
© Getty Images / Frazer HarrisonИзабелла Росселлини на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
© Getty Images / Frazer Harrison
Изабелла Росселлини на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
Изабелла Росселлини в память о Дэвиде Линче и своей роли в его фильме "Голубой бархат" облачилась в синее бархатное платье.
© Getty Images / Kevin MazurАна де Армас на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
© Getty Images / Kevin Mazur
Ана де Армас на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
Ана де Армас в минималистичном длинном шелковом черном платье с оригинальным кружевным верхом выглядела восхитительно.
© Getty Images / Gregg DeGuireАнок Яй на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
© Getty Images / Gregg DeGuire
Анок Яй на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
Анок Яй, как и Ариана Гранде, выбрала персик, но в своем наряде экстравагантного кроя и черном боа походила не на принцессу, а на экзотическую птицу или русалку. Не на любой вкус, но внимание точно привлекает.
© Getty Images / Kevin MazurСинтия Эриво на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
© Getty Images / Kevin Mazur
Синтия Эриво на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
Синтия Эриво вышла на красную дорожку в удивительном темно-изумрудном наряде. Необычный верх напоминал высокие воротники знатных испанских дам, как и объемная на бедрах юбка. А ее маникюр можно смело назвать аксессуаром.
© Getty Images / Frazer HarrisonМайли Сайрус на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
© Getty Images / Frazer Harrison
Майли Сайрус на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
Майли Сайрус тоже предпочла классику. Длинное черное платье с расшитым пайетками верхом и полупрозрачной юбкой — беспроигрышный, всегда актуальный вариант.
© Getty Images / Frazer HarrisonLisa на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
© Getty Images / Frazer Harrison
Lisa на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
Лиса в красивом платье-смокинге, лаконично, но ярко украшенном красным цветком, продемонстрировала силу и даже мужественность хрупких на вид женщин.
© Getty Images / Gilbert FloresМишель Йео на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
© Getty Images / Gilbert Flores
Мишель Йео на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
На Мишель Йео невозможно было не обратить внимание. Вот что значит — цвет настроения синий. В классическом платье с длинным шлейфом она выглядела богиней.