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В США неожиданно высказались о фильме с российскими актерами - РИА Новости, 03.03.2025
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Культура
 
02:26 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/oskar-2002643892.html
В США неожиданно высказались о фильме с российскими актерами
В США неожиданно высказались о фильме с российскими актерами - РИА Новости, 03.03.2025
В США неожиданно высказались о фильме с российскими актерами
Фильм "Анора" должен получить премию "Оскар" за лучшую картину, пишет колумнист Washington Post Вильям Лейтч. РИА Новости, 03.03.2025
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Фильм "Анора" должен получить премию "Оскар" за лучшую картину, пишет колумнист Washington Post Вильям Лейтч."Их бюджет был немногим больше, чем еда для команды “Капитана Америки”. Вручение "Оскара" такому фильму сродни победе хороших парней", — заявил он.По словам колумниста, в мире независимого кино "Анора" — стопроцентный исторический хит. В США его смотрели не меньше, чем "Мадам Паутина", "Гарольд и фиолетовый мелок" и "Крэйвен-охотник", cчитает кинокритик.При этом, подчеркнул Лейтч, многие зрители смотрели эту картину, несмотря на различные слухи вокруг нее."Многое было написано о том, как искусство, и в частности, мир кино, пытается отреагировать на то, что фильм снят с русскими актерами”, — подытожил он.В “Аноре” сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Борисова номинировали за роль второго плана на несколько мировых премий, в числе которых “Оскар” и BAFTA.
https://ria.ru/20250225/kusturitsa-2001536969.html
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сша, марк эйдельштейн (актер), алексей серебряков, в мире, россия
Культура, США, Марк Эйдельштейн (актер), Алексей Серебряков, В мире, Россия
В США неожиданно высказались о фильме с российскими актерами

Колумнист WP Лейтч: фильм "Анора" с Юрой Борисовым достоин "Оскара"

© Cre Film (2024)Кадр из фильма "Анора"
Кадр из фильма Анора - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Cre Film (2024)
Кадр из фильма "Анора"
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Фильм "Анора" должен получить премию "Оскар" за лучшую картину, пишет колумнист Washington Post Вильям Лейтч.
"Их бюджет был немногим больше, чем еда для команды “Капитана Америки”. Вручение "Оскара" такому фильму сродни победе хороших парней", — заявил он.
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По словам колумниста, в мире независимого кино "Анора" — стопроцентный исторический хит. В США его смотрели не меньше, чем "Мадам Паутина", "Гарольд и фиолетовый мелок" и "Крэйвен-охотник", cчитает кинокритик.
При этом, подчеркнул Лейтч, многие зрители смотрели эту картину, несмотря на различные слухи вокруг нее.
"Многое было написано о том, как искусство, и в частности, мир кино, пытается отреагировать на то, что фильм снят с русскими актерами”, — подытожил он.
В “Аноре” сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Борисова номинировали за роль второго плана на несколько мировых премий, в числе которых “Оскар” и BAFTA.
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КультураСШАМарк Эйдельштейн (актер)Алексей СеребряковВ миреРоссия
 
 
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