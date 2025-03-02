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Посол рассказал о сложностях с пребыванием граждан Казахстана в России - РИА Новости, 02.03.2025
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10:11 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/posol-2002544393.html
Посол рассказал о сложностях с пребыванием граждан Казахстана в России
Посол рассказал о сложностях с пребыванием граждан Казахстана в России - РИА Новости, 02.03.2025
Посол рассказал о сложностях с пребыванием граждан Казахстана в России
Изменение сроков пребывания иностранцев в РФ вызвало сложности у казахстанцев, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T10:11:00+03:00
2025-03-02T10:11:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
казахстан
даурен абаев
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Изменение сроков пребывания иностранцев в РФ вызвало сложности у казахстанцев, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. "Определенные затруднения вызвали недавно вступившие в силу изменения по срокам временного пребывания иностранцев в России. Нормы распространились на всех, в том числе на граждан Казахстана. В результате возникли сложности у тех, кто обычно на длительный срок приезжал в Россию на лечение, для ухода за больными родственниками и другими гуманитарными целями", - заявил Абаев. Он выразил надежду, что разработчики этого закона учтут интересы граждан в разрешении насущных жизненных ситуаций. С 1 января 2025 года максимальный срок пребывания на территории России иностранцев, приехавших в страну в безвизовом порядке, не может превышать 90 дней в течение одного года. Соответствующие поправки были внесены в августе прошлого года в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Ранее иностранцы, не имеющие долгосрочного правового статуса, могли находиться на территории России не более 90 дней в течение 180 суток. Как пояснило МВД РФ, эти условия не распространяются на иностранцев, которые приехали в Россию для получения образования, оформили патент, трудовые отношения с работодателем или имеют иной правовой статус. Читайте полный текст интервью Даурена Абаева &gt;&gt;
https://ria.ru/20241220/kazakhstan-1990522051.html
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общество, здоровье - общество, россия, казахстан, даурен абаев
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Казахстан, Даурен Абаев
Посол рассказал о сложностях с пребыванием граждан Казахстана в России

Посол Абаев: изменение сроков пребывания иностранцев в России вызвало сложности

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПосол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев
Посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Изменение сроков пребывания иностранцев в РФ вызвало сложности у казахстанцев, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.
"Определенные затруднения вызвали недавно вступившие в силу изменения по срокам временного пребывания иностранцев в России. Нормы распространились на всех, в том числе на граждан Казахстана. В результате возникли сложности у тех, кто обычно на длительный срок приезжал в Россию на лечение, для ухода за больными родственниками и другими гуманитарными целями", - заявил Абаев.
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Он выразил надежду, что разработчики этого закона учтут интересы граждан в разрешении насущных жизненных ситуаций.
С 1 января 2025 года максимальный срок пребывания на территории России иностранцев, приехавших в страну в безвизовом порядке, не может превышать 90 дней в течение одного года. Соответствующие поправки были внесены в августе прошлого года в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Ранее иностранцы, не имеющие долгосрочного правового статуса, могли находиться на территории России не более 90 дней в течение 180 суток. Как пояснило МВД РФ, эти условия не распространяются на иностранцев, которые приехали в Россию для получения образования, оформили патент, трудовые отношения с работодателем или имеют иной правовой статус.
Читайте полный текст интервью Даурена Абаева >>
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