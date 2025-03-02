https://ria.ru/20250302/posol-2002544393.html

Посол рассказал о сложностях с пребыванием граждан Казахстана в России

Посол рассказал о сложностях с пребыванием граждан Казахстана в России - РИА Новости, 02.03.2025

Посол рассказал о сложностях с пребыванием граждан Казахстана в России

Изменение сроков пребывания иностранцев в РФ вызвало сложности у казахстанцев, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T10:11:00+03:00

2025-03-02T10:11:00+03:00

2025-03-02T10:11:00+03:00

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казахстан

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Изменение сроков пребывания иностранцев в РФ вызвало сложности у казахстанцев, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. "Определенные затруднения вызвали недавно вступившие в силу изменения по срокам временного пребывания иностранцев в России. Нормы распространились на всех, в том числе на граждан Казахстана. В результате возникли сложности у тех, кто обычно на длительный срок приезжал в Россию на лечение, для ухода за больными родственниками и другими гуманитарными целями", - заявил Абаев. Он выразил надежду, что разработчики этого закона учтут интересы граждан в разрешении насущных жизненных ситуаций. С 1 января 2025 года максимальный срок пребывания на территории России иностранцев, приехавших в страну в безвизовом порядке, не может превышать 90 дней в течение одного года. Соответствующие поправки были внесены в августе прошлого года в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Ранее иностранцы, не имеющие долгосрочного правового статуса, могли находиться на территории России не более 90 дней в течение 180 суток. Как пояснило МВД РФ, эти условия не распространяются на иностранцев, которые приехали в Россию для получения образования, оформили патент, трудовые отношения с работодателем или имеют иной правовой статус. Читайте полный текст интервью Даурена Абаева >>

https://ria.ru/20241220/kazakhstan-1990522051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, казахстан, даурен абаев