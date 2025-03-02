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Даурен Абаев: Астана и Москва наращивают сотрудничество несмотря на санкции

Даурен Абаев: Астана и Москва наращивают сотрудничество несмотря на санкции - РИА Новости, 02.03.2025

Даурен Абаев: Астана и Москва наращивают сотрудничество несмотря на санкции

Несмотря на санкционное давление, Казахстану и России удается наращивать сотрудничество и товарооборот, заявил РИА Новости посол Республики Казахстан в... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T10:00:00+03:00

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Несмотря на санкционное давление, Казахстану и России удается наращивать сотрудничество и товарооборот, заявил РИА Новости посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев. В беседе с агентством он рассказал о сложностях в поставках мяса и зерна, о тонких моментах в миграционной политике Москвы, а также о ходе расследования авиакатастрофы в Актау.– По итогам переговоров в январе в Астане премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и председателя правительства РФ Михаила Мишустина вице-министр сельского хозяйства Казахстана Азат Султанов сообщил, что власти страны договорились с Россией о частичном снятии ограничений на экспорт мяса и мясной продукции из республики. Также он сообщил, что Казахстан намерен увеличить поставки пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции в страны Европы через территорию России. Можете ли назвать цифры, какой сейчас экспорт мяса из Казахстана в Россию, и как сильно он вырастет после снятия ограничений? Каков объем поставок пшеницы в Европу через Россию?– Действительно, в рамках достигнутых договоренностей, с 15 января 2024 года Россельхознадзор снял временные ограничения на ввоз животноводческой продукции, полученной от восприимчивых к ящуру животных из пяти зон. Они имеют официальный статус "благополучия по ящуру с вакцинацией", признанный Всемирной организацией здоровья животных (ВОЗЖ), и охватывают территорию юго-восточных областей страны. С упомянутой даты в 2024 году в РФ экспортировано свыше 500 тонн мяса.В общем, за 11 месяцев 2024 года объем экспорта мяса и мясопродуктов (говядина, баранина, козлятина, конина) составил около 200 миллионов долларов США. Комитет ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза страны продолжает работу по снятию временных ограничений с северо-западных и центральных областей Казахстана.Кроме того, в 2024 году за счет повышения урожайности в Казахстане увеличился сбор зерновых до 25 миллионов тонн, в том числе пшеницы до 18 миллионов тонн. С поступлением на рынок зерна нового урожая, наряду с высокими переходящими запасами на внутреннем рынке, предложение существенно превысило спрос. В связи с чем встал вопрос увеличения экспорта зерна за счет расширения рынков сбыта в государствах Европейского союза, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Перспективным направлением также является Китай.К сожалению, в настоящее время российские порты не принимают к перевалке казахстанское зерно, обслуживая своих зерновых трейдеров. В ходе многочисленных встреч и переговоров с российскими коллегами принимаются меры по снятию запрета. Это позволит Казахстану дополнительно экспортировать до одного миллиона тонн зерна на рынки Европейского союза.В данном контексте отмечу, что, в свою очередь, Казахстан с 2025 года отменил запрет на ввоз пшеницы из третьих стран и ЕАЭС, что позволило России возобновить поставки зерна.– СМИ писали, что антироссийские санкции осложняют поставки урана из Казахстана на Запад (ранее маршрут пролегал через Санкт-Петербург, теперь он недоступен). Так ли это? Как Астана будет решать эту проблему, и возможна ли переориентация на российский и китайский рынки?– Сегодня поставки урана из Казахстана на Запад, а именно через порт Санкт-Петербурга, полностью доступны. В настоящий момент нет никаких ограничений, которые бы не позволяли компании "Казатомпром" пользоваться данным маршрутом. В 2024 году по нему транспортировка осуществлялась в страны ЕС и Северной Америки. Экспорт урана также осуществляется по Транскаспийскому маршруту.– Специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что некоторые казахстанские компании могут попасть в очередной 16 пакет санкций, направленных против России. Насколько это справедливо? Насколько риск санкций влияет на российско-казахстанскую торговлю, в том числе на готовность казахских фирм торговать с Россией?– Мы изучаем этот вопрос. Наша страна действует строго в рамках международного права. Как известно, Казахстан неоднократно и предельно четко заявлял о неприсоединении к антироссийским санкциям. В то же время, руководство страны выступает в защиту собственных законных экономических интересов и казахстанских компаний, которые не хотят попасть под санкции. Несмотря на санкционное давление, Казахстану и России удается поддерживать и даже наращивать сложившийся уровень торгово-экономического сотрудничества. И рекордные цифры товарооборота в последние годы – тому подтверждение. Так, в 2023, 2024 годах товарооборот между нашими странами составил 27 миллиардов долларов. Кроме того, в Казахстане действует 21 тысяча предприятий с российским участием, а в рамках промышленной кооперации реализуется около 170 совместных казахстанско-российских проектов.– Можно ли сейчас расплатиться в Казахстане картами "МИР"?– Да, можно. Карта "МИР" принимается в банкоматах и торговых точках, обслуживаемых банком ВТБ (Казахстан). В прошлом году количество его терминалов увеличено в 1,7 раза с 108 до 183 единиц. Банк планирует дальнейшее расширение сети приема карт, в том числе, в аэропортах Астаны и Алматы. За 10 месяцев 2024 года в нашей стране посредством карт "МИР" было проведено операций на 50 миллиардов тенге. При этом, в настоящее время отсутствуют какие-либо системные проблемы в проведении трансграничных платежей и переводов денег.– В исследовании РАНХиГС говорится, что миграционный приток рабочей силы в Россию после 2022 года так и не восстановился до доковидного уровня. По вашим данным, как много трудовых мигрантов приезжает из Казахстана в Россию сейчас? Есть ли какая-то динамика по увеличению или уменьшению этого потока? Чувствуют ли трудовые мигранты из Казахстана какие-то бюрократические препоны? Насколько, по вашей оценке, защищены их права?– По информации министерства внутренних дел РФ, в 2024 году в России с целью работы находилось более 105 000 граждан Казахстана. Это менее 2% от общего количества иностранных граждан, находящихся на миграционном учете (более шести миллионов человек). При этом, в течение последних пяти лет тенденции к росту этой цифры не наблюдается.В основном наши соотечественники трудятся в юридических организациях, коммерческих компаниях и на предприятиях. Посольство оказывает им всю необходимую помощь в соответствии с двусторонними соглашениями с Россией, а также в рамках заключенной странами СНГ Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.В частности, в период с августа по ноябрь 2024 года к нам поступили обращения от граждан, прибывших по приглашению для работы в ряд компаний во Владимирской, Курской и Тверской областях. Возникшие споры, касающиеся условий их труда, контрактов, оплаты и так далее, рассматриваются и решаются путем обращений в МИД и другие компетентные органы Российской Федерации.– Госдума РФ рассматривает введение запрета для трудовых мигрантов везти в РФ свои семьи. Может ли это коснуться приезжих из стран-членов ЕАЭС? Как в Казахстане относятся к этой инициативе?– Прежде всего, нужно сказать, что связи между нашими народами уходят глубоко в историю. Живя по соседству, граждане наших стран ведут торговлю, ездят друг к другу в гости и, конечно, осуществляют трудовую деятельность. Для укрепления экономических связей и развития сотрудничества мы создали Евразийский экономический союз, основой которого является обеспечение четырех свобод – движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.Для этих целей в союзном договоре (Договоре о ЕАЭС) мы заложили право трудящегося осуществлять трудовую деятельность на территории государств-членов ЕАЭС без получения разрешений на осуществление трудовой деятельности, а также возможность пребывания в государстве на срок действия трудового контракта. Эта возможность применяется и для членов семьи трудового мигранта.В данном контексте обсуждаемые в России законодательные поправки о запрете для трудовых мигрантов везти свои семьи, конечно, вызывают озабоченность в нашем обществе. Ведь, в конечном счете, речь идет о судьбах людей, которые, работая на местных предприятиях, вносят свой вклад в экономическое развитие не только Казахстана, но и России.Также определенные затруднения вызвали недавно вступившие в силу изменения по срокам временного пребывания иностранцев в России. Нормы распространились на всех, в том числе на граждан Казахстана. В результате, возникли сложности у тех, кто обычно на длительный срок приезжал в Россию на лечение, для ухода за больными родственниками и другими гуманитарными целями.Рассчитываю, что разработчики упомянутого закона учтут интересы простых граждан в разрешении таких насущных жизненных ситуаций.– В прошлом октябре граждане Казахстана на референдуме одобрили строительство в Республике АЭС. Позднее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в стране могут построить две АЭС или даже три. Есть ли вероятность, что ее будет строить "Росатом"?– В ходе изучения возможного строительства последующих АЭС и определения потенциальных районов ядерного кластера проводится детальный анализ регионов, включая прогнозные потребности в электроэнергии, темпы экономического роста, демографическая динамика и так далее. Также учитываются стратегические интересы Казахстана, конкурентоспособность предложений и технологий.На данный момент активно проводится работа по выбору поставщика или консорциума для строительства АЭС. Этот процесс осуществляется в рамках процедуры конкурентного диалога, которая предусматривает переговоры с потенциальными партнерами, анализ их технологических возможностей и опыта в реализации подобных проектов. В шорт-лист потенциальных поставщиков ядерных технологий для проекта по строительству АЭС вошла, в том числе корпорация "Росатом". В январе, с целью ознакомления с опытом эксплуатации атомных электростанций, Россию посетила делегация под руководством министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева. Ранее аналогичные визиты состоялись в другие страны – потенциальные поставщики атомных технологий. Решение по участию зарубежных корпораций в строительстве АЭС планируется озвучить в текущем году.– В 2024 году Казахстан стал страной-партнером БРИКС. Есть ли перспективы повышения его статуса?– Статус страны-партнера открывает большие перспективы для сотрудничества с организацией. Мы высоко оцениваем ее потенциал, и, как отметил наш президент Касым-Жомарт Токаев, БРИКС обладает как ресурсами, так и опытом для построения будущего, основанного на принципах совместного процветания, взаимного уважения и партнерства.Казахстан пристально наблюдает за развитием объединения. Прошедший осенью саммит в Казани продемонстрировал серьезные возможности организации в качестве площадки, способной решать актуальные глобальные проблемы. И сам факт визита главы нашего государства, и содержание его выступления отражают наш настрой на всестороннее сотрудничество. Мы видим в БРИКС важный механизм укрепления международной стабильности и готовы поддержать все продуктивные инициативы, отвечающие нашим национальным интересам.– Может ли Казахстан выступить посредником в гипотетических переговорах Москвы и Киева?– С самого начала Казахстан выступает за прекращение боевых действий, за урегулирование конфликта на основе международного права и принципов Устава ООН. Сегодня идея мирных переговоров впервые стала столь осязаемой, и, конечно, мы воспринимаем эту тенденцию как очень позитивный сигнал. Мир – абсолютная ценность, и для нас по-хорошему не важно, где и при чьем посредничестве он будет заключен. Это вопрос второго порядка. В данном ключе лучше всех высказался глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев: "Казахстан нигде "не напрашивается" в посредники, на международной арене ведет себя сообразно потенциалу и возможностям страны, но всегда готов прийти на помощь в разрешении международных проблем".– Генпрокурор Азербайджана Алиев заявил, что расследованием авиакатастрофы самолета AZAL близ Актау занимаются Казахстан, Азербайджан и Россия. Находятся ли правоохранительные органы наших стран в контакте по теме расследования? Есть ли какие-то новые детали, которыми вы можете поделиться?– Расследование проводится в соответствии со всеми стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO). Азербайджан, Россия и Бразилия назначили Уполномоченных представителей для участия в расследовании. Опубликованный отчет Министерства транспорта Казахстана носит предварительный характер и не предполагает установления чьей-либо вины или ответственности. Окончательный отчет, как заявили в ведомстве, могут опубликовать к декабрю 2025 года. Такой срок соответствует требованиям, стандартам и рекомендуемой практике ICAO. К слову, в ICAO высоко оценили уровень и качество предварительного отчета, отметили четкое изложение фактов, детализацию и полноту информации. Нам скрывать нечего. Мы за объективное, прозрачное и транспарентное расследование.– Есть ли опасения, что боевики из Казахстана, воевавшие в Сирии, вернутся домой? Есть ли статистика по таким возвращениям – сколько сейчас в Сирии граждан Казахстана и сколько из них уже вернулось?– Оснований для беспокойства в связи с возвращением воевавших в Сирии боевиков нет. Это единичные случаи, и они находятся на контроле властей. Как известно, в 2019-2021 годах Казахстан провел специальную гуманитарную операцию "Жусан", которая получила положительную международную оценку. В результате в страну было возвращено 607 наших граждан, включая женщин и несовершеннолетних. Самостоятельно на Родину вернулись 74 гражданки Казахстана. По прибытии в республику 53 человека были привлечены к уголовной ответственности и приговорены к различным срокам лишения свободы за участие в террористической деятельности или пропаганду терроризма. Остальные, против которых не было оснований для возбуждения уголовных дел, прошли реабилитационные мероприятия. В настоящий момент, в составе отдельных группировок в Сирии продолжают находиться более 30 казахстанцев. Большинство из них не намерено возвращаться на Родину. Некоторые планируют получить сирийское гражданство и остаться там на ПМЖ. Кроме того, в подконтрольных курдским формированиям лагерях "Аль-Холь" и Родж в Сирии находятся более 10 наших соотечественниц, также не собирающихся возвращаться на Родину. Вопрос находится на особом контроле казахстанских спецслужб, имеющих богатый арсенал практических наработок по мониторингу, возвращению и экстрадиции наших граждан из Сирии, поэтому каких-либо опасений по поводу возможной деструктивной деятельности вернувшихся в Казахстане нет.

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Ольга Фомченкова

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