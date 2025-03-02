https://ria.ru/20250302/oskar-2002277153.html

Премия Американской киноакадемии "Оскар"

Премия Американской киноакадемии "Оскар" - РИА Новости, 02.03.2025

Премия Американской киноакадемии "Оскар"

Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" (Oscar) присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T00:17:00+03:00

2025-03-02T00:17:00+03:00

2025-03-02T00:17:00+03:00

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сша

кинопремия "оскар"

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Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" (Oscar) присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук. Академия была основана в Лос-Анджелесе в 1927 году.Одним из ее организаторов был глава киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Луис Майер. Целью создания новой отраслевой организации было урегулирование трудовых споров в сфере кинопроизводства.Первым президентом академии стал звезда немого кино Дуглас Фэрбенкс старший.По его замыслу, ежегодно награды академии должна были присуждаться за достижения в области кино и способствовать развитию отрасли.16 мая 1929 года на банкете в зале отеля "Голливуд Рузвельт" в Лос-Анджелесе состоялась первая церемония награждения.Первых лауреатов выбирали в 13 категориях за фильмы 1927-1928 годов. Первым лучшим фильмом стал фильм "Крылья" (Wings) Уильяма Уэллмана. Специального приза были удостоены фильм "Цирк" (The Circus) и первая звуковая картина "Певец джаза" (The Jazz Singer). Первым призом за лучшую мужскую роль был награжден немецкий актер Эмиль Яннингс, первой обладательницей премии за лучшую женскую роль стала американская актриса Джанет Гейнор. Победители первой премии были объявлены за три месяца до церемонии.В 1930 году Академия держала результаты в секрете, но предоставляла газетам предварительный список для публикации в 23.00. Так продолжалось до 1940 года, когда издание Los Angeles Times опубликовало победителей в своем вечернем выпуске, доступном для прибывающих гостей. Это породило систему запечатанных конвертов, используемую и сегодня. В 1930 году академики представили категории, которые в настоящее время признаны каноническими: лучший фильм, лучший режиссер, лучшие исполнители мужской и женской ролей, лучший сценарист, лучший оператор. В 1931 году появилась номинация за звук, в 1933 году – за анимационные и короткометражные фильмы. В 1936 году впервые вручались награды за лучшую мужскую и женскую роль второго плана.С 1939 года стали оценивать спецэффекты.В 1941 году появилась категория документального кино.В 1947 году Американская академия киноискусства впервые вручила специальную награду иностранному фильму. С 1956 года номинация "лучший фильм на иностранном языке" стала ежегодной.С 1948 года была добавлена категория "дизайн костюма".В 1956 году учредили гуманитарную премию имени Джина Хершолта.В 1964 году номинацию "спецэффекты" разделили на звуковые и визуальные эффекты.В 1981 году был введен специальный "Оскар" за грим.В 2001 году создана номинация "лучший полнометражный анимационный фильм".В 2010 году в регламент было введено несколько новшеств. Впервые на лучший фильм претендовали десять, а не пять лент, как это было ранее. Другое изменение регламента коснулось музыки – композиции из фильмов, номинированные на награду, были представлены в видеоклипах, а не вживую со сцены. Короче стали и речи – номинантов заранее попросили подготовить по два 45-секундных выступления по случаю принятия статуэтки. Вели шоу не один, а сразу два актера. В 2019 году название категории "лучший фильм на иностранном языке" (Foreign Language Film) было изменено на "международный художественный фильм" (International Feature Film). В 2020 году руководство киноакадемии опубликовало новые требования к лентам в категории "Лучший фильм". Кинематографисты должны будут еще на стадии планирования картины проверить ее на соответствие стандартам повышения инклюзивности в индустрии. Так академия надеется увеличить в кинопроизводстве число "лиц разной расовой и этнической принадлежности, женщин, представителей ЛГБТ* и людей с ограниченными возможностями здоровья". Главная цель нововведений – "поощрение сбалансированной представленности на экране и за его пределами для более точного соответствия многообразию киноаудитории". По 2023 год кинематографистам было достаточно заполнять специальную форму с информацией об инклюзивности фильма. Обязательными новые критерии стали в 2024 году. В настоящее время "Оскары" вручают в 23 номинациях: лучшая мужская роль и лучшая мужская роль второго плана, лучшая женская роль и лучшая женская роль второго плана, лучший анимационный полнометражный фильм, лучшая операторская работа, лучший дизайн костюмов, лучшая режиссерская работа, лучший документальный полнометражный фильм, лучший документальный короткометражный фильм, лучший монтаж, лучший международный художественный фильм, лучший грим, лучшая музыка, лучшая песня, лучший фильм года, лучшая работа художника-постановщика, лучший анимационный короткометражный фильм, лучший художественный короткометражный фильм, лучший звук, лучшие визуальные эффекты, лучший адаптированный сценарий, лучший оригинальный сценарий. Также присуждают почетный "Оскар" (за выдающийся вклад в развитие киноискусства и за заслуги перед академией, но не каждый год), Гуманитарную награду имени Джина Хершолта, награду имени Ирвинга Тальберга (за выдающийся продюсерский вклад в развитие кинопроизводства, но не каждый год), "Оскар" за научно-технические достижения, и другие.Первая телевизионная трансляция церемонии состоялась в 1953 году. В 1966 году "Оскар" впервые показали в цвете. C 1969 года трансляция церемонии вышла на международный уровень, в настоящее время ее показывают в более чем в 225 странах. До 2004 года "Оскары" преимущественно вручались в марте, позднее церемония стала проходить и в феврале.Первые лауреаты награждались позолоченной безымянной статуэткой. Согласно одной из версий, библиотекарь академии Маргарет Херик, увидев фигурку, сказала, что она похожа на ее дядю по имени Оскар. Официально академия признала это название в 1939 году.В настоящее время каждому победителю вручается статуэтка "Оскар" из цельной бронзы и покрытая 24-каратным золотом. Ее концепцию придумал исполнительный директор кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Седрик Гиббонс, идею которого претворил в жизнь скульптор Джордж Стэнли. Статуэтка изображает рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов. Фигурка имеет высоту около 34,3 сантиметров (13,5 дюймов) и весит около 3,9 килограммов (8,5 фунтов). С 1982 года ее изготавливала чикагская компания R.S. Owens. С 2016 года этим занимается нью-йоркская Polich Tallix Fine Art Foundry. Причиной стало желание академии вернуться к оригинальному дизайну статуэтки 1929 года. Кандидаты на получение премии выдвигаются своими коллегами по киноиндустрии.Голосование по всем категориям проходит согласно кинопрофессии членов академии: актеры выбираются актерами, режиссеры – режиссерами и так далее. Номинантов на лучшую картину имеют право выбирать все участники с правом голоса.Предварительное голосование предшествует голосованию по номинациям и относится к 10 номинациям. В их числе – грим, музыка, звук, виртуальные эффекты и др. Каждая категория с предварительным туром голосования может иметь особые правила и процедуры. В каждой категории (номинации) должно быть выдвинуто не более пяти номинантов, за исключением номинации "лучший фильм" (10 номинантов).Голосование по номинациям проводится с помощью онлайн-бюллетеней, которые были введены в 2013 году. Все раунды голосования на премию "Оскар" проводятся путем тайного онлайн-голосования, результаты которого подсчитываются независимой аудиторской фирмой PricewaterhouseCoopers (сеть компаний в сфере консалтинга и аудита). Во время финала все категории "Оскара" находятся в бюллетене для голосующих членов. После подсчета итогов голосования их знают только два партнера PricewaterhouseCoopers вплоть до момента, когда конверты вскроют на сцене в ходе церемонии вручения.Ранее номинантов определяли по итогам подсчета бюллетеней, поступивших по почте. За всю историю премии рекордные 11 наград получили три фильма: "Бен-Гур" (Ben-Hur, 1960), "Титаник" (Titanic, 1998) и "Властелин колец: Возвращение короля" (The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003). Среди отечественных фильмов, удостоенных "Оскара", – документальная кинокартина "Разгром немецкий войск под Москвой" (1943), первый фильм в истории СССР, получивший эту кинонаграду. "Война и мир" (1969) стал первым советским художественным фильмом, награжденным в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Далее последовали советско-японская картина Акиры Куросавы "Дерсу Узала" (1976), "Москва слезам не верит" (1981) Владимира Меньшова, "Утомленные солнцем" (1995) Никиты Михалкова, короткометражный мультфильм "Старик и море" (2000) аниматора Александра Петрова. В 2024 году 96-я церемония вручения премии "Оскар" прошла 10 марта.Лучшим фильмом стал триллер Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Фильм был номинирован в 13 категориях и завоевал награду в семи. Кристофер Нолан получил статуэтку в номинации "Лучший режиссер", а сыгравший главную роль Киллиан Мерфи удостоился номинации "Лучшая мужская роль". Картина также была отмечена за лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни-младший), операторскую работу, монтаж и музыку.В категории "Лучшая женская роль" награды удостоилась Эмма Стоун, снявшаяся в фильме "Бедные-несчастные". Лучшим зарубежным фильмом признана британская картина "Зона интересов" Джонатана Глейзера. Награду за лучшую женскую роль второго плана получила американская актриса Давайн Джой Рэндольф за работу в картине "Оставленные". В категории "Лучший короткометражный фильм" статуэтку завоевала работа режиссера Уэса Андерсона (США) "Чудесная история Генри Шугара". Награду киноакадемиков в категории "Лучший оригинальный сценарий" завоевала французский режиссер Жюстин Трие с фильмом "Анатомия падения". "Оскар" за адаптированный сценарий к фильму "Американское чтиво" (США)получил Корд Джефферсон. Награду киноакадемии в категориях "Грим/прическа", "Художественная постановка" и "Костюмы" получила картина "Бедные-несчастные". За визуальные эффекты киноакадемики отметили создателей японской картины "Годзилла: Минус один".2 марта 2025 года пройдет 97-я церемония вручения премии "Оскар". Впервые в истории в шорт-лист премии был включен российский актер. Юрий Борисов номинирован в категории "Лучший актер второго плана" за роль в фильме американского режиссера Шона Бэйкера "Анора". Объявление номинантов 2025 года дважды переносилось, а период голосования продлевался из-за пожаров в Лос-Анджелесе. Особое внимание на церемонии будет уделено чествованию пожарных, медиков, спасателей и самого города. * Движение признано экстремистским и запрещено в России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сша, кинопремия "оскар"