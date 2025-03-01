https://ria.ru/20250301/pushkov-2002432270.html

Пушков заявил об интересе США к другим кандидатам в президенты Украины

Пушков заявил об интересе США к другим кандидатам в президенты Украины - РИА Новости, 01.03.2025

Пушков заявил об интересе США к другим кандидатам в президенты Украины

После публичной перепалки Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме начнут внимательнее присматриваться к другим кандидатам в... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T11:43:00+03:00

2025-03-01T11:43:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. После публичной перепалки Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме начнут внимательнее присматриваться к другим кандидатам в президенты Украины, считает член конституционного комитета СФ Алексей Пушков. "После скандального поведения Зеленского в Белом доме его публичная поддержка в США почти невозможна. Никто и никогда так не говорил в прямом эфире с президентом США. Даже сенатор Линдси Грэм, горячий сторонник поддержки Украины, призвал его уйти в отставку. Так что для Зеленского это было фиаско. В Белом доме сейчас начнут внимательнее присматриваться к другим кандидатам в президенты Украины", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что в Вашингтоне также сделают выводы из "поведения европейских союзников". "Очевидно, что для Трампа они не союзники, а враги. Между Трампом и Зеленским они выбрали Зеленского. Европейцы - от Брюсселя до Польши - союзники Зеленского, и сами ясно заявили об этом", - пояснил член конституционного комитета Совфеда. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.

https://ria.ru/20250228/zakharova-2002373832.html

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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф