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Посол Казахстана высказался о поставках урана на Запад через Петербург

Посол Казахстана высказался о поставках урана на Запад через Петербург - РИА Новости, 01.03.2025

Посол Казахстана высказался о поставках урана на Запад через Петербург

Поставки урана из Казахстана на Запад через порт Петербурга полностью доступны, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T09:24:00+03:00

2025-03-01T09:24:00+03:00

2025-03-01T09:58:00+03:00

экономика

казахстан

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Поставки урана из Казахстана на Запад через порт Петербурга полностью доступны, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. "Сегодня поставки урана из Казахстана на Запад, а именно через порт Санкт-Петербурга полностью доступны. В настоящий момент нет никаких ограничений, которые бы не позволяли компании "Казатомпром" пользоваться данным маршрутом. В 2024 году по нему транспортировка осуществлялась в страны ЕС и Северной Америки", - заявил Абаев. Экспорт урана также осуществляется по Транскаспийскому маршруту, добавил он. Ранее некоторые СМИ писали, что антироссийские санкции осложняют поставки урана из Казахстана через Санкт-Петербург на Запад.

https://ria.ru/20241201/sanktsii-1986737063.html

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экономика, казахстан, санкт-петербург, россия, даурен абаев, казатомпром, евросоюз, уран, в мире