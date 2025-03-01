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Посол Казахстана высказался о поставках урана на Запад через Петербург - РИА Новости, 01.03.2025
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09:24 01.03.2025 (обновлено: 09:58 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/posol-2002412982.html
Посол Казахстана высказался о поставках урана на Запад через Петербург
Посол Казахстана высказался о поставках урана на Запад через Петербург - РИА Новости, 01.03.2025
Посол Казахстана высказался о поставках урана на Запад через Петербург
Поставки урана из Казахстана на Запад через порт Петербурга полностью доступны, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T09:24:00+03:00
2025-03-01T09:58:00+03:00
экономика
казахстан
санкт-петербург
россия
даурен абаев
казатомпром
евросоюз
уран
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Поставки урана из Казахстана на Запад через порт Петербурга полностью доступны, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. "Сегодня поставки урана из Казахстана на Запад, а именно через порт Санкт-Петербурга полностью доступны. В настоящий момент нет никаких ограничений, которые бы не позволяли компании "Казатомпром" пользоваться данным маршрутом. В 2024 году по нему транспортировка осуществлялась в страны ЕС и Северной Америки", - заявил Абаев. Экспорт урана также осуществляется по Транскаспийскому маршруту, добавил он. Ранее некоторые СМИ писали, что антироссийские санкции осложняют поставки урана из Казахстана через Санкт-Петербург на Запад.
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экономика, казахстан, санкт-петербург, россия, даурен абаев, казатомпром, евросоюз, уран, в мире
Экономика, Казахстан, Санкт-Петербург, Россия, Даурен Абаев, Казатомпром, Евросоюз, Уран, В мире
Посол Казахстана высказался о поставках урана на Запад через Петербург

Посол Абаев: поставки урана на Запад через Петербург полностью доступны

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПосол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев
Посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Поставки урана из Казахстана на Запад через порт Петербурга полностью доступны, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.
"Сегодня поставки урана из Казахстана на Запад, а именно через порт Санкт-Петербурга полностью доступны. В настоящий момент нет никаких ограничений, которые бы не позволяли компании "Казатомпром" пользоваться данным маршрутом. В 2024 году по нему транспортировка осуществлялась в страны ЕС и Северной Америки", - заявил Абаев.
Экспорт урана также осуществляется по Транскаспийскому маршруту, добавил он.
Ранее некоторые СМИ писали, что антироссийские санкции осложняют поставки урана из Казахстана через Санкт-Петербург на Запад.
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ЭкономикаКазахстанСанкт-ПетербургРоссияДаурен АбаевКазатомпромЕвросоюзУранВ мире
 
 
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