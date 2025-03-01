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В Сеуле прошли митинги за и против импичмента президента

В Сеуле прошли митинги за и против импичмента президента - РИА Новости, 01.03.2025

В Сеуле прошли митинги за и против импичмента президента

Массовые митинги против и за импичмент президента Южной Кореи Юн Сок Ёля с участием в общем до 150 тысяч человек прошли в Сеуле в день годовщины Движения "1... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T19:03:00+03:00

2025-03-01T19:03:00+03:00

2025-03-01T20:19:00+03:00

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СЕУЛ, 1 мар — РИА Новости. Массовые митинги против и за импичмент президента Южной Кореи Юн Сок Ёля с участием в общем до 150 тысяч человек прошли в Сеуле в день годовщины Движения "1 марта" за независимость против колониального господства Японии, передает агентство Ренхап. Митинги прошли после того, как во вторник Конституционный суд провел свое заключительное слушание по делу об импичменте президента и начал обсуждение решения. По предварительным оценкам полиции, на митинги с обеих сторон собралось около 150 тысяч человек, правоохранительные органы мобилизовали около 6400 человек персонала и 230 полицейских автобусов для сдерживания толпы. Митинги завершились вечером субботы без каких-либо серьезных столкновений. Митинги против импичмента, организованные консервативным активистом пастором Чон Гван Хуном и консервативной христианской группой "Спасем Корею", начались около площади Кванхвамун в центре Сеула и в Ёыйдо, где находится парламент страны. Участники последнего митинга также прошлись шествием. По оценкам полиции, на двух митингах собралось до 120 тысяч человек, в том числе десятки депутатов от правящей партии "Гражданская сила". Было зачитано послание митингующим от имени президента. "Когда воля и чувство ответственности за защиту свободы будут утрачены, их место займут коммунистический тоталитаризм и популизм. Мы должны бороться до конца", - процитировал слова Юн Сок Ёля один из депутатов. На митинге люди несли плакаты, выражавшие несогласие с импичментом и поддержку объявления военного положения 3 декабря, в то время как другие размахивали флагами Южной Кореи и США и скандировали имя президента. Между тем, всего в 1 километре от митинга консерваторов в центре Сеула днем состоялся митинг, организованный главной оппозиционной Объединенной демократической партией и четырьмя другими оппозиционными партиями. Участники митинга требовали отстранения президента от должности. По неофициальным данным полиции, лидер оппозиции Ли Чжэ Мён был среди 18 тысяч человек, собравшихся на митинг возле станции метро Ангук, где находится Конституционный суд Республики Корея. В митинге приняло участие и около 130 депутатов парламента. "Мы должны победить тех, кто под маской консерватизма разрушает Конституцию и верховенство закона, и восстановить демократию", - заявил Ли Чжэ Мён время митинга. К вечеру другая группа сторонников импичмента Юн Сок Ёля провела митинг в центре Сеула, на который, по оценкам полиции, собралось около 15 тысяч человек. Участники пикета держали плакаты в поддержку импичмента и скандировали "Ура демократии" и "Ура прекращению мятежа". Некоторые демонстранты размахивали корейскими флагами и пели корейскую народную песню "Ариранг". После митинга группа протестующих направилась к Конституционному суду. Отмечается, что в субботу днем из-за большого количества людей в центре Сеула поезда метро временно проезжали станцию Кванхвамун без остановки, но около 15.00 (9.00 мск) движение возобновилось в обычном режиме. Также автомобильное движение на ряде улиц в районе митингов было ограничено.

https://ria.ru/20250225/sud-2001535220.html

https://ria.ru/20250224/seul-2001307998.html

https://ria.ru/20250228/koreja-2002091619.html

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в мире, справки, сеул, южная корея, япония, юн сок ель, гражданская сила