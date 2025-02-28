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Си Цзиньпин призвал Россию и Китай поддерживать тесное взаимодействие

Си Цзиньпин призвал Россию и Китай поддерживать тесное взаимодействие - РИА Новости, 28.02.2025

Си Цзиньпин призвал Россию и Китай поддерживать тесное взаимодействие

Китай и Россия должны на всех уровнях поддерживать тесное взаимодействие, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с секретарем Совета Безопасности РФ РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:40:00+03:00

2025-02-28T14:40:00+03:00

2025-02-28T14:40:00+03:00

в мире

китай

россия

пекин

си цзиньпин

сергей шойгу

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брикс

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ПЕКИН, 28 фев – РИА Новости. Китай и Россия должны на всех уровнях поддерживать тесное взаимодействие, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу в Пекине в пятницу. "Обе стороны на всех уровнях должны поддерживать тесное взаимодействие, в полной мере реализовать консенсус, достигнутый между мной и президентом Владимиром Путиным", - приводит слова Си Цзиньпина официальный сайт МИД КНР. Глава КНР добавил, что Пекин и Москва должны "непрерывно углублять стратегическое взаимодействие и деловое сотрудничество, помогая двум странам достичь совместного развития". Китайский лидер также подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления китайско-российской координации в международных и региональных делах, полной реализации роли БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, а также консолидации единства и сотрудничества Глобального Юга.

https://ria.ru/20241112/kitay-1983254083.html

китай

россия

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в мире, китай, россия, пекин, си цзиньпин, сергей шойгу, владимир путин, брикс