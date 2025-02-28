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Си Цзиньпин призвал Россию и Китай поддерживать тесное взаимодействие - РИА Новости, 28.02.2025
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14:40 28.02.2025
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Си Цзиньпин призвал Россию и Китай поддерживать тесное взаимодействие
Си Цзиньпин призвал Россию и Китай поддерживать тесное взаимодействие - РИА Новости, 28.02.2025
Си Цзиньпин призвал Россию и Китай поддерживать тесное взаимодействие
Китай и Россия должны на всех уровнях поддерживать тесное взаимодействие, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с секретарем Совета Безопасности РФ РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:40:00+03:00
2025-02-28T14:40:00+03:00
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ПЕКИН, 28 фев – РИА Новости. Китай и Россия должны на всех уровнях поддерживать тесное взаимодействие, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу в Пекине в пятницу. "Обе стороны на всех уровнях должны поддерживать тесное взаимодействие, в полной мере реализовать консенсус, достигнутый между мной и президентом Владимиром Путиным", - приводит слова Си Цзиньпина официальный сайт МИД КНР. Глава КНР добавил, что Пекин и Москва должны "непрерывно углублять стратегическое взаимодействие и деловое сотрудничество, помогая двум странам достичь совместного развития". Китайский лидер также подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления китайско-российской координации в международных и региональных делах, полной реализации роли БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, а также консолидации единства и сотрудничества Глобального Юга.
https://ria.ru/20241112/kitay-1983254083.html
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в мире, китай, россия, пекин, си цзиньпин, сергей шойгу, владимир путин, брикс
В мире, Китай, Россия, Пекин, Си Цзиньпин, Сергей Шойгу, Владимир Путин, БРИКС
Си Цзиньпин призвал Россию и Китай поддерживать тесное взаимодействие

Си Цзиньпин: КНР и РФ должны поддерживать тесное взаимодействие на всех уровнях

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 фев – РИА Новости. Китай и Россия должны на всех уровнях поддерживать тесное взаимодействие, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу в Пекине в пятницу.
"Обе стороны на всех уровнях должны поддерживать тесное взаимодействие, в полной мере реализовать консенсус, достигнутый между мной и президентом Владимиром Путиным", - приводит слова Си Цзиньпина официальный сайт МИД КНР.
Глава КНР добавил, что Пекин и Москва должны "непрерывно углублять стратегическое взаимодействие и деловое сотрудничество, помогая двум странам достичь совместного развития".
Китайский лидер также подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления китайско-российской координации в международных и региональных делах, полной реализации роли БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, а также консолидации единства и сотрудничества Глобального Юга.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И перед началом 19-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности в рамках рабочего визита в Пекин - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Ван И призвал Россию и Китай объединяться
12 ноября 2024, 11:57
 
В миреКитайРоссияПекинСи ЦзиньпинСергей ШойгуВладимир ПутинБРИКС
 
 
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