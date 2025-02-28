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Суд рассмотрит ходатайство академика Асеева о снятии судимости - РИА Новости, 28.02.2025
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09:09 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/sud-2002111631.html
Суд рассмотрит ходатайство академика Асеева о снятии судимости
Суд рассмотрит ходатайство академика Асеева о снятии судимости - РИА Новости, 28.02.2025
Суд рассмотрит ходатайство академика Асеева о снятии судимости
Советский районный суд Новосибирска начал рассматривать ходатайство бывшего председателя Сибирского отделения РАН, академика Александра Асеева о снятии... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T09:09:00+03:00
2025-02-28T09:09:00+03:00
происшествия
жилье
новосибирск
новосибирская область
россия
александр асеев
российская академия наук
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НОВОСИБИРСК, 28 фев – РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска начал рассматривать ходатайство бывшего председателя Сибирского отделения РАН, академика Александра Асеева о снятии судимости по приговору 2023 года о мошенничестве, сообщает суд. Советский районный суд Новосибирска 14 июня 2023 года приговорил Асеева к четырем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком со штрафом в размере 500 тысяч рублей, а также постановил вернуть государству ранее приватизированный им коттедж в новосибирском Академгородке. Академик пытался обжаловать приговор, но в октябре того же года Новосибирский облсуд оставил его в силе. "Состоялось открытое судебное заседание по рассмотрению ходатайства Асеева А.Л. об отмене условного осуждения и снятии судимости по приговору Советского районного суда Новосибирска от 14.06.2023", - говорится в сообщении. В ходатайстве Асеев указал, что за время после вынесения приговора обязанности, установленные ему судом, выполнял, осознал допущенные им при совершении преступления ошибки, в связи с чем, считает возможным отменить ему условное осуждение со снятием судимости. В свою очередь, управление судебного департамента в Новосибирской области сообщает, что в январе 2024 года Асеев полностью погасил назначенный ему штраф, однако коттедж, который, согласно приговору суда, он должен был вернуть государству, не освободил и проживает в нем до настоящего времени. В судебном заседании академик заявил, что никакого мошенничества не совершал и освобождать коттедж не желает. Рассмотрение ходатайства суд продолжит в апреле. Согласно положениям статьи 86 УК РФ, если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а также возместил вред, причиненный преступлением, то по его ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости, уточнили в суде. Согласно приговору суда, академик Асеев, используя служебное положение, обманув и злоупотребив доверием сотрудников СО РАН, в нарушение жилищного законодательства организовал заключение с ним договора найма коттеджа площадью более 600 квадратных метров, а затем организовал его реконструкцию под предлогом того, что помещение будет использоваться как представительская резиденция. Впоследствии, как сообщала прокуратура, он организовал фиктивную регистрацию в этом коттедже своей дочери и добился признания за ней права собственности на объект недвижимости.
https://ria.ru/20240903/gosizmena-1970196541.html
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происшествия, жилье, новосибирск, новосибирская область, россия, александр асеев, российская академия наук
Происшествия, Жилье, Новосибирск, Новосибирская область, Россия, Александр Асеев, Российская академия наук
Суд рассмотрит ходатайство академика Асеева о снятии судимости

Суд начал рассматривать ходатайство академика РАН Асеева о снятии судимости

© Фото : предоставлено СО РАНАлександр Асеев
Александр Асеев - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : предоставлено СО РАН
Александр Асеев. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 28 фев – РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска начал рассматривать ходатайство бывшего председателя Сибирского отделения РАН, академика Александра Асеева о снятии судимости по приговору 2023 года о мошенничестве, сообщает суд.
Советский районный суд Новосибирска 14 июня 2023 года приговорил Асеева к четырем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком со штрафом в размере 500 тысяч рублей, а также постановил вернуть государству ранее приватизированный им коттедж в новосибирском Академгородке. Академик пытался обжаловать приговор, но в октябре того же года Новосибирский облсуд оставил его в силе.
Директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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"Состоялось открытое судебное заседание по рассмотрению ходатайства Асеева А.Л. об отмене условного осуждения и снятии судимости по приговору Советского районного суда Новосибирска от 14.06.2023", - говорится в сообщении.
В ходатайстве Асеев указал, что за время после вынесения приговора обязанности, установленные ему судом, выполнял, осознал допущенные им при совершении преступления ошибки, в связи с чем, считает возможным отменить ему условное осуждение со снятием судимости.
В свою очередь, управление судебного департамента в Новосибирской области сообщает, что в январе 2024 года Асеев полностью погасил назначенный ему штраф, однако коттедж, который, согласно приговору суда, он должен был вернуть государству, не освободил и проживает в нем до настоящего времени. В судебном заседании академик заявил, что никакого мошенничества не совершал и освобождать коттедж не желает. Рассмотрение ходатайства суд продолжит в апреле.
Согласно положениям статьи 86 УК РФ, если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а также возместил вред, причиненный преступлением, то по его ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости, уточнили в суде.
Согласно приговору суда, академик Асеев, используя служебное положение, обманув и злоупотребив доверием сотрудников СО РАН, в нарушение жилищного законодательства организовал заключение с ним договора найма коттеджа площадью более 600 квадратных метров, а затем организовал его реконструкцию под предлогом того, что помещение будет использоваться как представительская резиденция. Впоследствии, как сообщала прокуратура, он организовал фиктивную регистрацию в этом коттедже своей дочери и добился признания за ней права собственности на объект недвижимости.
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ПроисшествияЖильеНовосибирскНовосибирская областьРоссияАлександр АсеевРоссийская академия наук
 
 
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