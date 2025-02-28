https://ria.ru/20250228/shoygu-2002372009.html
Шойгу и Си Цзиньпин выступили за консультации по стратбезопасности
Шойгу и Си Цзиньпин выступили за консультации по стратбезопасности - РИА Новости, 28.02.2025
Шойгу и Си Цзиньпин выступили за консультации по стратбезопасности
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе сегодняшних переговоров подтвердили готовность к очередным раундам... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T23:11:00+03:00
2025-02-28T23:11:00+03:00
2025-02-28T23:11:00+03:00
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сергей шойгу
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе сегодняшних переговоров подтвердили готовность к очередным раундам российско-китайских консультаций по стратегической безопасности с участием главы МИД КНР Ван И, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Шойгу и Си Цзиньпин в пятницу провели переговоры в Пекине. "С. Шойгу и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество в рамках существующих форматов сотрудничества под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации. Подтвердили готовность к организации очередных раундов консультаций по стратегической безопасности с членом Политбюро ЦК КПК, Министром иностранных дел КНР Ван И, а также по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом Политбюро ЦК КПК, Секретарем Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250228/ukraina-2002365154.html
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китай, россия, пекин, си цзиньпин, сергей шойгу, в мире
Китай, Россия, Пекин, Си Цзиньпин, Сергей Шойгу, В мире
Шойгу и Си Цзиньпин выступили за консультации по стратбезопасности
Шойгу и Си Цзиньпин подтвердили готовность к консультациям по стратбезопасности