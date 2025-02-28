https://ria.ru/20250228/shoygu-2002363342.html

Шойгу и Си Цзиньпин обсудили угрозы в Центральной Азии

Шойгу и Си Цзиньпин обсудили угрозы в Центральной Азии - РИА Новости, 28.02.2025

Шойгу и Си Цзиньпин обсудили угрозы в Центральной Азии

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров отдельное внимание уделили вопросам нивелирования угроз в... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T22:06:00+03:00

2025-02-28T22:06:00+03:00

2025-02-28T22:06:00+03:00

россия

китай

центральная азия

си цзиньпин

сергей шойгу

брикс

шос

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946353571_0:24:2888:1649_1920x0_80_0_0_184aad0bf7e34d61342fb562732878fb.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров отдельное внимание уделили вопросам нивелирования угроз в Центральноазиатском регионе, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Стороны... отметили необходимость продолжения координации шагов на ключевых международных площадках, в первую очередь БРИКС и ШОС. С учетом председательства КНР в Шанхайской организации сотрудничества, отдельное внимание уделили вопросам нивелирования угроз в Центральноазиатском регионе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250228/tszinpin-2002223944.html

россия

китай

центральная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, центральная азия, си цзиньпин, сергей шойгу, брикс, шос, в мире