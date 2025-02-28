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Шойгу и Си Цзиньпин обсудили угрозы в Центральной Азии - РИА Новости, 28.02.2025
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22:06 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/shoygu-2002363342.html
Шойгу и Си Цзиньпин обсудили угрозы в Центральной Азии
Шойгу и Си Цзиньпин обсудили угрозы в Центральной Азии - РИА Новости, 28.02.2025
Шойгу и Си Цзиньпин обсудили угрозы в Центральной Азии
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров отдельное внимание уделили вопросам нивелирования угроз в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:06:00+03:00
2025-02-28T22:06:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров отдельное внимание уделили вопросам нивелирования угроз в Центральноазиатском регионе, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Стороны... отметили необходимость продолжения координации шагов на ключевых международных площадках, в первую очередь БРИКС и ШОС. С учетом председательства КНР в Шанхайской организации сотрудничества, отдельное внимание уделили вопросам нивелирования угроз в Центральноазиатском регионе", - говорится в сообщении.
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россия, китай, центральная азия, си цзиньпин, сергей шойгу, брикс, шос, в мире
Россия, Китай, Центральная Азия, Си Цзиньпин, Сергей Шойгу, БРИКС, ШОС, В мире
Шойгу и Си Цзиньпин обсудили угрозы в Центральной Азии

Шойгу и Си Цзиньпин обсудили нивелирование угроз в Центральной Азии - Совбез РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров отдельное внимание уделили вопросам нивелирования угроз в Центральноазиатском регионе, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"Стороны... отметили необходимость продолжения координации шагов на ключевых международных площадках, в первую очередь БРИКС и ШОС. С учетом председательства КНР в Шанхайской организации сотрудничества, отдельное внимание уделили вопросам нивелирования угроз в Центральноазиатском регионе", - говорится в сообщении.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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РоссияКитайЦентральная АзияСи ЦзиньпинСергей ШойгуБРИКСШОСВ мире
 
 
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