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В Пекине начались переговоры между Шойгу и Си Цзиньпином

В Пекине начались переговоры между Шойгу и Си Цзиньпином - РИА Новости, 28.02.2025

В Пекине начались переговоры между Шойгу и Си Цзиньпином

Начались переговоры между секретарём Совета безопасности России Сергеем Шойгу и председателем Китая Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине, передает... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:40:00+03:00

2025-02-28T11:40:00+03:00

2025-02-28T11:40:00+03:00

пекин

сергей шойгу

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ван и (политик)

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ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Начались переговоры между секретарём Совета безопасности России Сергеем Шойгу и председателем Китая Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.По данным Совбеза РФ, в ходе переговоров планируется обсудить двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы.Шойгу, завершив рабочую поездку в Индонезию и Малайзию, в пятницу прибыл в Пекин с однодневным визитом. Ранее он встретился с министром иностранных дел КНР Ван И и заявил, что посетил Китай по поручению президента РФ Владимира Путина после его телефонного разговора с Си Цзиньпином.

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пекин

китай

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пекин, сергей шойгу, си цзиньпин, ван и (политик), китай, россия, в мире