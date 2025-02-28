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В Пекине начались переговоры между Шойгу и Си Цзиньпином - РИА Новости, 28.02.2025
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11:40 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/shoygu-2002159596.html
В Пекине начались переговоры между Шойгу и Си Цзиньпином
В Пекине начались переговоры между Шойгу и Си Цзиньпином - РИА Новости, 28.02.2025
В Пекине начались переговоры между Шойгу и Си Цзиньпином
Начались переговоры между секретарём Совета безопасности России Сергеем Шойгу и председателем Китая Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине, передает... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:40:00+03:00
2025-02-28T11:40:00+03:00
пекин
сергей шойгу
си цзиньпин
ван и (политик)
китай
россия
в мире
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ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Начались переговоры между секретарём Совета безопасности России Сергеем Шойгу и председателем Китая Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.По данным Совбеза РФ, в ходе переговоров планируется обсудить двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы.Шойгу, завершив рабочую поездку в Индонезию и Малайзию, в пятницу прибыл в Пекин с однодневным визитом. Ранее он встретился с министром иностранных дел КНР Ван И и заявил, что посетил Китай по поручению президента РФ Владимира Путина после его телефонного разговора с Си Цзиньпином.
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пекин, сергей шойгу, си цзиньпин, ван и (политик), китай, россия, в мире
Пекин, Сергей Шойгу, Си Цзиньпин, Ван И (политик), Китай, Россия, В мире
В Пекине начались переговоры между Шойгу и Си Цзиньпином

В Доме народных собраний в Пекине идут переговоры между Шойгу и Си Цзиньпином

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Начались переговоры между секретарём Совета безопасности России Сергеем Шойгу и председателем Китая Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
По данным Совбеза РФ, в ходе переговоров планируется обсудить двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы.
Шойгу, завершив рабочую поездку в Индонезию и Малайзию, в пятницу прибыл в Пекин с однодневным визитом. Ранее он встретился с министром иностранных дел КНР Ван И и заявил, что посетил Китай по поручению президента РФ Владимира Путина после его телефонного разговора с Си Цзиньпином.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Путин и Си Цзиньпин подтвердили график встреч на высшем уровне
24 февраля, 14:25
 
ПекинСергей ШойгуСи ЦзиньпинВан И (политик)КитайРоссияВ мире
 
 
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