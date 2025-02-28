https://ria.ru/20250228/shoygu-2002159596.html
В Пекине начались переговоры между Шойгу и Си Цзиньпином
В Пекине начались переговоры между Шойгу и Си Цзиньпином - РИА Новости, 28.02.2025
В Пекине начались переговоры между Шойгу и Си Цзиньпином
Начались переговоры между секретарём Совета безопасности России Сергеем Шойгу и председателем Китая Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине, передает... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:40:00+03:00
2025-02-28T11:40:00+03:00
2025-02-28T11:40:00+03:00
пекин
сергей шойгу
си цзиньпин
ван и (политик)
китай
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Начались переговоры между секретарём Совета безопасности России Сергеем Шойгу и председателем Китая Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.По данным Совбеза РФ, в ходе переговоров планируется обсудить двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы.Шойгу, завершив рабочую поездку в Индонезию и Малайзию, в пятницу прибыл в Пекин с однодневным визитом. Ранее он встретился с министром иностранных дел КНР Ван И и заявил, что посетил Китай по поручению президента РФ Владимира Путина после его телефонного разговора с Си Цзиньпином.
https://ria.ru/20250224/moskva-2001280185.html
пекин
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пекин, сергей шойгу, си цзиньпин, ван и (политик), китай, россия, в мире
Пекин, Сергей Шойгу, Си Цзиньпин, Ван И (политик), Китай, Россия, В мире
В Пекине начались переговоры между Шойгу и Си Цзиньпином
В Доме народных собраний в Пекине идут переговоры между Шойгу и Си Цзиньпином