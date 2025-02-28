https://ria.ru/20250228/shojgu-2002164467.html

Шойгу назвал отношения России и Китая образцовыми

Шойгу назвал отношения России и Китая образцовыми - РИА Новости, 28.02.2025

Шойгу назвал отношения России и Китая образцовыми

Сегодня отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю, двустороннее сотрудничество является образцовым, заявил... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:58:00+03:00

2025-02-28T11:58:00+03:00

2025-02-28T12:04:00+03:00

россия

китай

сергей шойгу

си цзиньпин

в мире

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ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Сегодня отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю, двустороннее сотрудничество является образцовым, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином. "Сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю", - сказал Шойгу. Он подчеркнул, что сотрудничество России и Китая не направлено против других стран и является образцом отношений между двумя великими державами мира.

https://ria.ru/20250228/rossija-2002163781.html

россия

китай

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россия, китай, сергей шойгу, си цзиньпин, в мире