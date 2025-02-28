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Шойгу прибыл в Пекин - РИА Новости, 28.02.2025
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06:06 28.02.2025 (обновлено: 07:21 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/shojgu-2002098425.html
Шойгу прибыл в Пекин
Шойгу прибыл в Пекин - РИА Новости, 28.02.2025
Шойгу прибыл в Пекин
Секретарь Совбеза Сергей Шойгу прибыл в Пекин для встречи с председателем Китая Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И, сообщили в пресс-службе аппарата Совета... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T06:06:00+03:00
2025-02-28T07:21:00+03:00
китай
россия
пекин
сергей шойгу
си цзиньпин
ван и (политик)
в мире
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ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу прибыл в Пекин для встречи с председателем Китая Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности. "Сергей Шойгу прибыл в Пекин для встречи с высшим руководством Китая. В ходе однодневного визита запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и членом Политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И", — рассказали там.На переговорах планируется обсуждение двусторонних вопросов в сфере безопасности, а также международных и региональных проблем. В Совбезе подчеркнули, что отношения между двумя странами носят характер стратегического партнерства. Шойгу отправляется в КНР с визитом уже второй раз за последние три месяца.
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китай, россия, пекин, сергей шойгу, си цзиньпин, ван и (политик), в мире
Китай, Россия, Пекин, Сергей Шойгу, Си Цзиньпин, Ван И (политик), В мире
Шойгу прибыл в Пекин

Шойгу прибыл в Пекин для встречи с Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу прибыл в Пекин для встречи с председателем Китая Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности.
"Сергей Шойгу прибыл в Пекин для встречи с высшим руководством Китая. В ходе однодневного визита запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и членом Политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И", — рассказали там.
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На переговорах планируется обсуждение двусторонних вопросов в сфере безопасности, а также международных и региональных проблем.
В Совбезе подчеркнули, что отношения между двумя странами носят характер стратегического партнерства.
Шойгу отправляется в КНР с визитом уже второй раз за последние три месяца.
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