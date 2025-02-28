Шойгу прибыл в Пекин
Шойгу прибыл в Пекин для встречи с Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу прибыл в Пекин для встречи с председателем Китая Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности.
"Сергей Шойгу прибыл в Пекин для встречи с высшим руководством Китая. В ходе однодневного визита запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и членом Политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И", — рассказали там.
На переговорах планируется обсуждение двусторонних вопросов в сфере безопасности, а также международных и региональных проблем.
В Совбезе подчеркнули, что отношения между двумя странами носят характер стратегического партнерства.
Шойгу отправляется в КНР с визитом уже второй раз за последние три месяца.
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