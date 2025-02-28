https://ria.ru/20250228/shojgu-2002098425.html

Шойгу прибыл в Пекин

Шойгу прибыл в Пекин - РИА Новости, 28.02.2025

Шойгу прибыл в Пекин

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу прибыл в Пекин для встречи с председателем Китая Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И, сообщили в пресс-службе аппарата Совета... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T06:06:00+03:00

2025-02-28T06:06:00+03:00

2025-02-28T07:21:00+03:00

китай

россия

пекин

сергей шойгу

си цзиньпин

ван и (политик)

в мире

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ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу прибыл в Пекин для встречи с председателем Китая Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности. "Сергей Шойгу прибыл в Пекин для встречи с высшим руководством Китая. В ходе однодневного визита запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и членом Политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И", — рассказали там.На переговорах планируется обсуждение двусторонних вопросов в сфере безопасности, а также международных и региональных проблем. В Совбезе подчеркнули, что отношения между двумя странами носят характер стратегического партнерства. Шойгу отправляется в КНР с визитом уже второй раз за последние три месяца.

https://ria.ru/20250227/asean-2001914980.html

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россия

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, пекин, сергей шойгу, си цзиньпин, ван и (политик), в мире